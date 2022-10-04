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В столице состоится экологический арт-фестиваль

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- Назгуль Абдыразакова
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7-8-9 октября в Бишкеке состоится экологический ̆ арт-фестиваль"TRASH-4: Следуй за мусорной рекой". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в течение трех дней будут проведены диалоги про управление отходами #Шааркана, пройдет фото-выставка про загрязнение воды, участники проедут от ущелья Ала-Арча вдоль реки Ала-Арча через весь город до Ала-Арчинского ущелья, граничащего с мусорным полигоном. Также совместно с американскими художниками участники будут учиться делать бумагу из отходов, поэкспериментируют с едой и завершится экофест просмотром фильма о жизнях людей, работающих на полигоне.

Как отмечают организаторы, в этом году трэш-фестиваль будет посвящен проблеме загрязнения от Бишкекской свалки не только почвы и воздуха, но и воды. Через истории невидимых людей, проживающих вокруг свалки и водохранилищ "Ала-Арча", расположенных у мусорной свалки будут показаны к чему привело отсутствие системы управления отходами и безответственное потребление. В рамках фестиваля будет рассмотрен кейс загрязнения водохранилища "Ала-Арча".


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URL: https://www.vb.kg/423223
Теги:
фестиваль, экология, Бишкек
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