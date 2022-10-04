Жээнбек Кулубаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася

Вчера, глава МИД Жээнбек Кулубаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены вопросы региональной безопасности, совершенствования деятельности ОДКБ, с учетом современных вызовов и угроз, а также ход подготовки к предстоящим совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности и очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Касаясь ситуации в регионе, Кулубаев проинформировал собеседника о ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Отметил, что противоправные действия таджикской стороны являются агрессивной и дестабилизирующей акцией, идущей вразрез с двусторонними и многосторонними договоренностями между двумя странами.

Министр иностранных дел подчеркнул, что благодаря неизменной позиции Кыргызстана о необходимости разрешения всего спектра вопросов между двумя странами исключительно политико-дипломатическими средствами, удалось достичь договоренностей, направленных на стабилизацию ситуации.

Подчеркнул необходимость скорейшего запуска имеющихся механизмов ОДКБ для реализации договоренностей по стабилизации ситуации на кыргызско-таджикской границе, достигнутых на рабочей встрече министров иностранных дел государств-членов ОДКБ в городе Нью-Йорк.

Кулубаев выразил заинтересованность в результативном и взаимовыгодном сотрудничестве в рамках ОДКБ по всем направлениям с учетом интересов Кыргызстана. В заключение министр поблагодарил генерального секретаря ОДКБ за ответственную работу и пожелал дальнейших успехов.