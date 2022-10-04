Погода
$ 82.52 - 83.52
€ 79.75 - 80.75

Жээнбек Кулубаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася

175  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, глава МИД Жээнбек Кулубаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены вопросы региональной безопасности, совершенствования деятельности ОДКБ, с учетом современных вызовов и угроз, а также ход подготовки к предстоящим совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности и очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Касаясь ситуации в регионе, Кулубаев проинформировал собеседника о ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Отметил, что противоправные действия таджикской стороны являются агрессивной и дестабилизирующей акцией, идущей вразрез с двусторонними и многосторонними договоренностями между двумя странами.

Министр иностранных дел подчеркнул, что благодаря неизменной позиции Кыргызстана о необходимости разрешения всего спектра вопросов между двумя странами исключительно политико-дипломатическими средствами, удалось достичь договоренностей, направленных на стабилизацию ситуации.

Подчеркнул необходимость скорейшего запуска имеющихся механизмов ОДКБ для реализации договоренностей по стабилизации ситуации на кыргызско-таджикской границе, достигнутых на рабочей встрече министров иностранных дел государств-членов ОДКБ в городе Нью-Йорк.

Кулубаев выразил заинтересованность в результативном и взаимовыгодном сотрудничестве в рамках ОДКБ по всем направлениям с учетом интересов Кыргызстана. В заключение министр поблагодарил генерального секретаря ОДКБ за ответственную работу и пожелал дальнейших успехов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423225
Теги:
МИД, ОДКБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  