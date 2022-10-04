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Юные жители Бишкека получают паспорта

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- Назгуль Абдыразакова
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В Ленинском акимиате состоялось заседание рабочей группы по вопросу обеспечения свидетельствами о рождении детей не достигших 16-летнего возраста и обеспечения общегородским паспортом лиц, достигших 17-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, за отчетный период по району выявлено 93 ребёнка без документов, на сегодняшний день получили свидетельство о рождении 61 ребёнок, на стадии получения 32.

По итогам принято решение продолжит работу по выявлению несовершеннолетних детей, не получивших свидетельств, документов, удостоверяющих личность и оказывать всестороннее содействие в получении документов.


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URL: https://www.vb.kg/423226
Теги:
дети, Бишкек, Свидетельство о рождении
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