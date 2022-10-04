Юные жители Бишкека получают паспорта

В Ленинском акимиате состоялось заседание рабочей группы по вопросу обеспечения свидетельствами о рождении детей не достигших 16-летнего возраста и обеспечения общегородским паспортом лиц, достигших 17-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, за отчетный период по району выявлено 93 ребёнка без документов, на сегодняшний день получили свидетельство о рождении 61 ребёнок, на стадии получения 32.

По итогам принято решение продолжит работу по выявлению несовершеннолетних детей, не получивших свидетельств, документов, удостоверяющих личность и оказывать всестороннее содействие в получении документов.