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За успешное лечение туберкулеза столичные медики получили выплаты

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- Назгуль Абдыразакова
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В сентябре текущего года за успешное лечение 11 пациентов с туберкулезом первые выплаты на общую сумму 144 тысяч сомов получили 32 медицинских работника ЦСМ №1 города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

По ее данным, в процесс лечения пациентов с туберкулезом на амбулаторном уровне вовлечены районный врач-фтизиатр, медицинская сестра противотуберкулезного кабинета, клинический руководитель ГСВ, семейный врач ГСВ и руководство учреждения.

Напоминаем, что Минздравом, Фондом ОМС при поддержке проекта ЮСАИД "Победим туберкулез" с 2017 года внедряется новый подход в лечении и наблюдении больных туберкулезом на амбулаторном уровне, с целью стимулирования эффективности и качества ведения больных туберкулезом, основанный на переходе от длительного пребывания пациентов в противотуберкулезных больницах, к их лечению на амбулаторном уровне.

По словам, председателя Фонда обязательного медицинского страхования Азамата Муканова, всего за период 2017-2022 гг. по всем пилотным регионам за 7662 успешно вылеченных пациентов с туберкулезом выплачено более 116 миллионов сомов. Процесс, показавший хорошую эффективность, будет поэтапно распространять во всех регионы нашей республики.

На сегодняшний день, новый подход лечения пациентов с туберкулезом успешно работает в Чуйской, Таласской, Нарынской, Баткенской областях, а также в некоторых районах Ошской и Жалал-Абадской областей.


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URL: https://www.vb.kg/423231
Теги:
туберкулез, Бишкек, медики, выплаты
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