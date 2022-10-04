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В Сокулуке за вымогательство задержан специалист по градостроительству

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- Назгуль Абдыразакова
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За вымогательство взятки задержан специалист Сокулукского районного управления по градостроительству. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным пресс-службы, в Следственную службу МВД КР с заявлением обратилась гражданка Б.Т., которая сообщила, что с середины августа 2022 года сотрудник госархитектуры Сокулукского района вымогает у нее денежные средства в размере 150 000 сомов для положительного решения и выполнения чертежа нового дома в селе Военно-Антоновка.

"СС МВД КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.343 ч.1 (вымогательство взятки) УК КР.

При проведении совместных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СС МВД КР и ГУУР МВД КР, после передачи заявительницей части вымогаемой взятки - 80 000 сомов в селе Романовка с поличным задержан специалист отдела проектно- планировочного и индивидуального жилищного строительства Сокулукского районного управления по градостроительству и архитектуры 36-летний С. Р.

Следствие ведёт СС МВД КР. В порядке ст.96 УПК КР, подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека", - говорится в сообщении МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/423235
Теги:
вымогательство, задержание, Сокулукский район
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