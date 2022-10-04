Амангельдиев: Мы работаем над поддержкой частного предпринимательства

Министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев рассказал о мерах поддержки субъектов предпринимательства страны за 2021 – 2022 годы.

- Экономическая политика на сегодняшний день заключается в решении стратегических задач: это быстрая реализация антикризисных мер по восстановлению экономики от воздействий пандемии COVID-19, а также стабилизация ситуации, которая напрямую связанна с геоэкономическими ограничениями. Вторая задача - это запуск реформ, цель которых является ускоренный экономический рост через привлечение инвестиций, а также стимулирование внутренних инвестиций и резервов. Государство работает над улучшением деловой среды и поддержкой частного предпринимательства. Ведь без этой составляющей не будет стабилизации экономического развития республики.

Какие механизмы являются наиболее эффективными для стабилизации процесса развития экономики на сегодняшний день?

- В стабилизации экономического развития и стимулирования экономического роста важную роль играет фискальная политика. В этой связи был разработан и принят новый вариант редакции Налогового кодекса КР. Согласно ему, установлены основные подходы к налогообложению: общий налоговый режим; упрощенная система налогообложения на основе Единого налога. Также в рамках фискальных мер поддержки, предоставляются определённые преференции для конкретных сфер деятельности: снижены ставки налога с продаж с 2 % до 1% для отечественных производителей; установлена сниженная ставка Единого налога субъектам швейной отрасли на 0,25%; освобождены от уплаты НДС временно ввозимые отечественными организациями на таможенную территорию ЕАЭС в КР; освобождены от НДС проекты по производству и поставке электробусов; введен режим оплаты НДС компаниями, оказывающими услуги на территории Кыргызстана в электронном виде (такие как GOOGLE, YANDEX, YANDEX TAXI и др); введен специальный налоговый режим на деятельность в сфере электронной коммерции в размере 2%; списывается 50% пени и санкций налогоплательщику при оплате основной суммы задолженности и остальной части пени и санкций.

Кроме того, для дальнейшего стимулирования выхода предпринимательства из неформальной экономики реализуется проект "Кэшбэк", запущен проект стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!", планируется запуск системы дистанционного налогового контроля.

Еще одним из инструментов вывода из неформальной экономики является автоматизация налоговых процедур путем внедрения контрольно-кассовых машин. Безусловно, для бизнеса применение ККМ позволит сократить различные формы налогового контроля, а также обеспечит защиту прав потребителей. Резюмируя все выше сказанное можно отметить, что фискальная политика нашего государства и далее будет двигаться в направлении стимулирования предпринимательства.

Для создания благоприятного налогового климата в стране глава государства подписал Указ "О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства". Уточните, о каких конкретно ставках идет речь?

- Если говорить о конкретных цифрах, то для отдельных субъектов торговли предлагается установить пониженные ставки: 0,5% с годовым оборотом до 30 млн. сомов; 1% с годовым оборотом от 30 млн. до 50 млн. сомов. Для субъектов общественного питания устанавливается ставка от 3 до 6% в зависимости от мест расположения и формы оплаты. Также для туристической отрасли предлагается система Единого налога 4% – в наличной форме; 2% – в безналичной. А для турагентской деятельности в размере 8% от агентского вознаграждения. Для Парка креативных индустрий предлагается установить ставки единого налога в размере: в 2023 и 2024 гг.– 0,5%; в 2025 и 2026 гг.– 1%; с 2027 года – 2%.

А как на сегодняшний день обстоит дело по части инноваций в области экспорта?

- Экспорт - это драйвер экономики любой страны. Вместе с тем глобальный рынок Интернет-торговли является динамично развивающейся сферой бизнеса, и на протяжении многих лет демонстрирует непрерывный рост. Учитывая это, нами были предприняты особые условия для развития электронной торговли. Создана правовая база для электронной торговли, позволяющая осуществлять экспорт продукции через международные площадки, такие как "Амазон" и "Вайлдберрис". Также проводится работа по интегрированию в глобальные маркет-плейсы наших отечественных товаров и предоставлению им складских помещений. Кроме того, в новом Налоговом кодексе для них предусмотрен специальный налоговый режим в размере 2% от выручки.

Что касаемо развития экспорта, в части стандартизации и сертификации продукции, то тут можно отметить, что на сегодняшний день аккредитованы 22 кыргызских лабораторий, 20 органов по сертификации и 8 органов инспекции внесены в Единый реестр ЕАЭС; получено признание национального органа по аккредитации КР международными и региональными организациями по аккредитации (ILAC, APAC); в рамках ЕАЭС вступили в силу 52 технических регламентов.

Какие госпроекты по расширению доступа предпринимателей к финансовым услугам реализуются в стране на сегодняшний день?

- Для достижения этих целей делается не мало. Увеличен уставной фонд Гарантийного фонда до 4,1 млрд сомов. Это позволит фонду увеличить число выдаваемых гарантий предпринимателям. Для кластерного развития агропромышленного комплекса выделены из бюджета 9 млрд. сомов, в дальнейшем финансирование планируется довести до 26 млрд. сомов. Реализуется также проект финансирования сельского хозяйства. На проект "Финансирование сельского хозяйства - 9" было выделено 6,2 млрд. сомов. В прошлом году в рамках этого проекта было произведено кредитование 10 392 сельских товаропроизводителей республики на сумму 6,1 млрд. сом. В текущего году данный проект увеличен на 5 млрд сомов.

Касаемо поддержки малого и среднего бизнеса: начата реализация проекта "Экстренная поддержка микро, малых и средних предприятий" путем выдачи беспроцентных займов на сумму 100 млн. долларов. На развитие промышленности и туризма привлечены 80 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития. В целях поддержки женского предпринимательства "РСК Банк" реализуется продукт "Айым кредит". За 2021 год банком были выданы кредиты под 14% годовых в размере -204 млн. сом. Кроме того, в рамках программы "Развитие женского предпринимательства" планируется отдельное финансирование субъектов женщин-предпринимателей.

Какие конкретно меры были предприняты кабинетом министров для притока частного капитала в приоритетные для государства сферы и проекты?

- В первую очередь хотелось бы сказать, что в стране был образован Координационный совет по развитию институтов Кыргызской Республики. Совет работает над приоритетными инвестиционными проектами с последующим сопровождением для успешной реализации. В полномочия органа входит и комплексная подготовка, и структурирование приоритетных инвестиционных проектов "под ключ".

Кроме того, создана "Кыргызиндустрия" с уставным капиталом 1 млрд. сомов, основной целью которой является обеспечение модернизации промышленности и эффективного управления хозяйственными обществами с государственной долей участия. Образован Национальный холдинг "Наследие Великих Кочевников" для реализации проектов в сфере недропользования и смежных отраслях экономики с использованием международного опыта. Для развития туризма и улучшения состояния инфраструктуры учрежден "Фонд поддержки развития туризма в КР" с уставным капиталом 1 млрд. сомов. Для создания крупной интегрированной структуры, способной максимально сконцентрировать имеющиеся государственные ресурсы для реализации проектов в сфере недропользования образована Национальная компания "КАВАК". В республике также продолжают работать межгосударственные фонды развития: Российско-Кыргызский Фонд развития, Узбекско-Кыргызский фонд развития, Венгерско-Кыргызский фонд развития.