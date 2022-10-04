ГНС КР на 44,3 млрд сомов собрала больше налогов и страховых взносов

За январь-сентябрь 2022 года Государственная налоговая служба Кыргызской Республики собрала 148 млрд 125 млн сомов налогов и страховых взносов, что на 44,3 млрд сомов больше показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"В том числе собрано 111 млрд 755,4 млн сомов налогов и платежей. Установленный план перевыполнен на 236,8 млн сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года налогов собрано больше на 35 млрд 906,6 млн сомов (темп роста 147,3%).

Сумма собранных страховых взносов составила 36 млрд 369,6 млн сомов. План перевыполнен на 1 млрд 29,6 млн сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года больше на 8 млрд 443,4 млн сомов (темп роста 130,2%)", - говорится в сообщении ведомства.