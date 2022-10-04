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Тенгиз Болтурук: Из меня хотят сделать политическую фигуру

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- Жан Алиев
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Бывший внешний управляющий ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук написал письмо судьям Бишкекского городского суда, в котором просил представителей Фемиды отпустить его под домашний арест на время расследования. Текст письма опубликовала в соцсети супруга Болтурука.

По словам Тенгиза Болтурука, из него хотят сделать политическую фигуру

"Уважаемый судья и члены судебной коллегии! Я вернулся на свою родину в октябре 20202 года по приглашению Садыра Жапарова, чтобы помочь ему вернуть Кумтор нашему народу и возглавить его до полной стабилизации обтановки. Садыр Нургожоевич, Акылбек Усенбекович и я проделали масштабную и кропотливуб работу, без национализации, юридически грамотно, все 100 процентов акций Кумтора вернули Кыргызстану ", - пишет в своем обращении Тенгиз Болтурук.

Отметим, вчера Бишкекский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука по изменению меры пресечения. Он будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 10 ноября.

Тенгиз Болтурук, презентованный общественности как специалист–международник, возглавил рудник в мае 2021–го, когда там было введено внешнее управление и начались разбирательства правительства КР с канадскими инвесторами. За этот период он успел оказаться в эпицентре нескольких крупных скандалов.

Осенью прошлого года, например, появилась информация о том, что аффилированная с Болтуруком компания оказывала определенные консалтинговые услуги ОАО "Кыргызалтын". Как ни странно, но со стороны властей не последовало никакой реакции на шумиху, вызванную публикациями в СМИ по этому поводу. Болтуруку никто даже пальцем не погрозил. В итоге скандал сошел на нет.

Впрочем, уже весной 2022 года разгорелся новый. Холдинг "Наследие великих кочевников", который также к тому времени возглавил Болтурук, арендовал для "Кумтора" дорогостоящий офис в центре Бишкека. Об этом общественности рассказал депутат ЖК Женишбек Токторбаев. Он пояснил, что этот офис обходится в 50 тысяч долларов.

После скандала в администрации президента заявили, что Болтурук не согласовывал решение ни с кабмином, ни с президентом. Было начато разбирательство, а Болтуруку вынесено предупреждение за несогласованное решение.

В мае текущего года разыгралась еще одна драма, связанная с Кумтором. На месторождении усилилось движение бортов центрального карьера - чего не случалось в то время, когда рудник контролировали канадцы. Сообщалось, что на восточном борту центрального карьера образовалась трещина, которая может привести к сходу земляной массы. В компании заверили, что специалисты ведут постоянный мониторинг этого природного процесса. На одном из участков была приостановлена работа, но в целом рудник продолжал работать.


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URL: https://www.vb.kg/423239
Теги:
Кумтор, суд, Тенгиз Болтурук
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