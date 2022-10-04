ЮСАИД выделит более 8 млн сомов для оказания помощи семьям из Баткена

ЮСАИД выделяет более 8 миллионов сомов для оказания помощи перемещенным семьям в Баткенской области. Об этом сообщает американское агентство.

По его данным, данные денежные средства выделены в качестве гуманитарной помощи ($100,000). Они будут переданы около 400 перемещенным семьям в Баткенской области. Они предназначены на поддержание неотложных гуманитарных потребностей лиц, пострадавших в результате столкновений на границе.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца будет распределять эту многоцелевую денежную помощь для оказания немедленной помощи пострадавшим.

"Это помощь от американского народа народу Кыргызской Республики. Мы вносим свой вклад в международные гуманитарные усилия, которые помогают облегчить трудности, с которыми сталкиваются сотни семей в Баткене", - сказала Соната Коултер, временный поверенный в делах посольства США в Бишкеке.

Ранее, ЮСАИД предоставил 1000 гигиенических наборов через ЮНИСЕФ и Национальное общество Красного Полумесяца Кыргызстана. Наборы помогли удовлетворить потребности 5 тыс. человек, в том числе 2 тыс. детей в Баткенской области.