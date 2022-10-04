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Акылбек Жапаров поставил задачу новому главе Минобразования

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- Бакыт Басарбек
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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров представил коллективу Министерства образования и науки Кыргызской Республики исполняющего обязанности министра Уланбека Мамбетакунова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Акылбек Жапаров отметил, что новому руководителю Министерства образования и науки необходимо довести до логического завершения начатые в образовательной сфере реформы .

"Реформа образования - это социальная потребность, которая должна реально повысить качество получаемого образования и поднять на международный уровень знания и квалификацию педагогического состава. Это задача номер один", - подчеркнул Глава Кабинета Министров.

В свою очередь и.о. министра поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и заверил, что вместе с коллективом министерства приложит все усилия для решения поставленных задач".


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URL: https://www.vb.kg/423245
Теги:
Акылбек Жапаров, Министерство образования, Кыргызстан
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