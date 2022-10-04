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Женщины-предпринимательницы развивают джайлоо-туризм в Кыргызстане

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- Бактыгуль Акжолова
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В Кыргызстане активно развивается туристическая отрасль. С каждым годом туризм вовлекает в свою деятельность все больше кыргызстанцев, живущих в самых отдаленных уголках страны. К числу новых направлений относится и джайлоо-туризм. Этот вид туризма считается самым молодым видом активного отдыха. Предпринимателям, занимающимся таким видом деятельности, в разы сложнее удержаться на плаву, нежели владельцам малого и среднего бизнеса на побережье Иссык-Куля или вблизи горнолыжных баз.

Живописное джайлоо Тулпар-Куль в селе Сары-Могол Алайского района Ошской области находится на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Джайлоо расположено близ высокогорного озера Тулпар-Куль, которое является излюбленным местом туристов-экстремалов и альпинистов, приезжающих в Алайскую долину чтобы покорить одну из высочайших вершин Памир-Алая – пик Ленина.

Путешественников всегда с радостью встречает Зуура Ибраимова – владелица юрточного кэмпа "Кыргыз-Алай". Эту базу отдыха на джайлоо местная жительница открыла три года назад. Теперь бывшая учительница, освоившая навыки предпринимательства, активно развивает малый туризм. "Когда мы начали это дело у нас было только четыре юрты. Чтобы выдержать конкуренцию я решила предоставлять своим гостям услуги повышенного сервиса", - рассказывает хозяйка юрточного лагеря.

Рабочий день для Зууры начинается в 5 утра. Женщина сама готовит завтрак для туристов, прогревает юрты. В кэмпе есть все условия для комфортного отдыха. Встречают туристов согласно национальным традициям. "Для нас отдых в кэмпе "Кыргыз-Алай" незабываемое времяпровождение, здесь комфортно, тепло и уютно по-домашнему. Мне бы очень хотелось, чтобы такие места как можно чаще посещали не только иностранцы, но и жители нашей страны", - поделился турист Мамыр Калилов.

Зуура Ибраимова уверена, что кыргызстанские женщины с легкостью могут заниматься предпринимательской деятельностью. Для этого, по ее словам, необходимо поставить перед собой четкую задачу и проработать пути ее достижения. А еще необходимо постоянно совершенствовать свои знания, ведь туристическая концепция (как и в любой другой отрасли – Прим. Авт.) не стоит на месте, а постоянно меняется и развивается. Именно по этой причине Зуура регулярно посещает тренинги и семинары. В этом году она приняла участие в тренинге по развитию предпринимательских навыков у молодежи, в рамках проекта USAID "Местное преобразование" при поддержке Фонда Ага Хана (проект по изменению местных сообществ) и даже выиграла в рамках проекта несколько юрт.

"С нашего Алайского района в проекте приняли участие порядка 25 частных предпринимателей. По итогам обучения в рамках проекта я получила две юрты. Обучение включало в себя разработку бизнес-плана и канвас-моделирование. Для меня самой главной целью участия в этом проекте были знания, которые я получила. Методы, о которых нам рассказали в рамках обучения, сегодня я активно применяю в своей работе. И это дает свои положительные результаты. Мой бизнес не плохо развивается, сейчас в нашем юрточном лагере уже 7 юрт. Мы тесно сотрудничаем с зарубежными партнерами. Мой секрет успеха прост – это трудолюбие, четкие цели и постоянное, качественное образование", - отметила Зуура.


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URL: https://www.vb.kg/423248
Теги:
туризм, Кыргызстан, женщины в бизнесе
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