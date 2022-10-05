Учитель… нет на Земле ответственней призванья…

Начался очередной новый 2022-2023 учебный год. Многие родители после долгого выбора отдали своих детей в одну из лучших школ Бишкека и страны в целом. Речь сегодня пойдет об Авторском учебно-воспитательном комплексе школы-гимназии № 6 им. И.В. Панфилова, который заслужил себе подобную репутацию благодаря работе учителей. Труд учителя ни с чем не сравним. Ткач уже через час видит плоды своего труда, сталевар уже через несколько минут радуется огненному потоку металла, хлебороб через несколько месяцев любуется колосьями. А учителю же надо трудиться годы и годы, чтобы увидеть результат своего творения. И как радуется учитель, когда у его учеников большие успехи! Хорошие учителя-успех выпускников!

Чем сегодня живет одна из лучших школ страны!? Как удается поддерживать имидж школы?! Узнаем из нашего интервью с Заслуженным учителем Кыргызской Республики Цимфер Натальей Петровной.

Каким был для вас прошлый учебный год? Что удалось сделать, а чего нет?

Каждый год интересен по-своему, и этот год для школы №6 был интересным, насыщенным и особенным. Очень многое сделано учителями, администрацией по реализации задач, которые были поставлены в начале года.

Поскольку школа работала по программе развития, по развитию цифровизации, по улучшению качества преподавания, то учителям приходилось много работать над собой, чтобы их педагогическое мастерство выросло в разы. Например, 25 наших учителей прошли обучению по углубленному использованию ИКТ, "глубин" компьютера. В стране цифровизация, и мы не можем отставать в этой области. Кундолук – электронный дневник, как и электронный журнал, электронные учебники и интерактивные доски функционируют у нас не первый год. В этом году директор школы Усубакунова А.И. решила, что необходимо усилить МТБ и оснастила кабинеты новой компьютерной техникой (ноутбуки, компьютеры, множительная техника).

Интерьер коридоров для детей тоже играет огромную воспитательную роль, и поэтому в этом году этому было уделено немало внимания: были обновлены все коридоры, вся наглядность, стенды отвечают всем современным требованиям, а пришкольный участок, где все лето цвели гортензии, розы, канны, елки, поражает всех, кто заходит в школу. Пришкольная территория вызывает восхищение не только у родителей школы, но и у жителей микрорайона и прохожих людей. Даже многие жители столицы заходят к нам в школу и говорят, что первый раз видят такой пришкольный участок, такую красивую школу, в которой все сделано для детей. На клумбах расположены фигурки животных, которые улыбаются деткам, которые создают хорошее настроение нашим учителям, родителям и ребятам.

Кроме этого, сделан прекрасный косметический ремонт на всех этажах: обновлены цвета стен, стенд символики, стенд расписания, стенд по олимпиадам, кружковые стенды, много ребят толпятся возле стендов по кыргыз тили, они очень интересны. Родители постарались и теперь на каждом этаже имеются красивые мягкие диваны, чтобы наши ребята комфортно, спокойно сидели и отдыхали. Благодаря детям из кружка озеленения под руководством учителей биологии и самого директора школы Усубакуновой А.И. вся школа внутри здания утопает в цветах. Отмечу, что директор школы сама лично, с ребятами старших классов работает на клумбах и тем самым подает прекрасный пример любви к природе нашим учащимся.

В школе работает 108 учителей, из них три учителя имеют почетное звание "Заслуженный учитель Кыргызской Республики": Лукина Н.С., Цимфер Н.П., Муслина Н.Г.; два учителя имеют Почетную грамоту Президента страны: Ханжальян Л.Г. и Цимфер Н.П., в школе 38 отличников образования, т.е. каждый третий учитель, а это свидетельствует о том, что в школе хороший кадровый потенциал. Кроме этого, наша школа давно работает над тем, чтобы привлечь молодых специалистов. Так в этом году к нам в школу пришли семь молодых специалистов и все с красными дипломами: это преподаватели английского, музыки, математики, русского языка и кыргызского языка. И мы очень надеемся, что они станут прекрасными педагогами.

Также нельзя не отметить, что огромной радостью для всех учителей стала новая заработная плата. Очень важно, что государство повернулась к нам лицом, что образование стало в приоритете, и что теперь наши учителя получают не мизерную, а достойную зарплату. Поэтому настроение у коллектива хорошее, и учебный год начинается с прекрасным настроем. Тем более, что государство подарило нам новое школьное здание, в котором чудесный актовый зал огромных размеров, спортивный и танцевальный залы, тренажерный зал и много различных кружковых кабинетов. Теперь мы можем реализовать свою мечту и открыть все кружки, которые просят наши ребята. Очень приятно, что ребята довольны новым зданием. Об этом мы узнаем в ходе бесед с ними и из нашей газеты "Гимназист", в которой ребята делятся всеми новостями и пишут свои мнения.

Конечно же новшеств в школе много. Так в этом году школу ждёт аккредитация , и поэтому коллектив работает творчески и очень много. Учителя хотят показать что сделано за это время школой, и почему нам дали второе место в ТОПе- 20 лучших школ города Бишкек. Мы очень гордимся этим местом и очень хотим показать всем коллективам, что мы получили это место не зря. Поэтому на этот учебный год мы планируем множество различных семинаров, на которые будем приглашать своих коллег из других школ города и из других регионов страны. Надеемся, что эти планы все будут осуществимы.

Для нас учителей самый лучший показатель нашей работы – успехи учеников. Не без гордости можем сказать, что из 156 выпускников 11-го класса в ВУЗы поступили все без исключения. 60 процентов из них - это бюджет и остальные поступили на контракт, но, в основном, за рубежом. Здесь же все смогли поступить на бюджет, и это нас очень радует.

В этом году и многие девятиклассники поступили в колледжи, так как ребята, особенно, мальчики, хотят получить профессию, чтобы работать и учиться дальше. Очень радует нас то, что четыре наших мальчика поступили в военное училище. Ведь воспитать защитника родины - это тоже задача каждой школы и нам из года в год это удается.

Много ли желающих учиться в вашей школе?

В этом году очень большой наплыв ребятишек. Если в прошлом году у нас было допустим 2100 детишек, то в этом году 2300 учеников. Только первоклассников на семь классов набралось. Также в этом году уже пять классов с кыргызским языком обучения. Очень радует, что эти детки в совершенстве владеют как государственным, так и русским языком.

Контингент детей – это, в основном, ребята, которые желают учиться в этой школе. То есть приезжают со всего города, даже с пригорода. Мы же в свою очередь всегда с удовольствием берем всех, если есть места, и если ребенок хочет учиться в нашей школе.

Расскажите о достижениях школы

Обо всем сразу и не расскажешь. К примеру, сейчас вот мы готовимся к Международной олимпиаде, которая будет проходить в Анталии. Десять наших ребятишек приглашены, и они уже поедут в ноябре. Мы каждый год ездим на эту олимпиаду, в которой принимают участие более 30 стран мира, и каждый раз привозим призовые места. Кроме этого, в прошлом году наша школа заняла много призовых мест по городу по проектам по совокупности всех заработанных баллов. Мы заняли в среднем и старшем звене на городских проектах одно первое, два вторых и одно третье место. Также был конкурс проектов начальной школы "Народы Кыргызстана" и "Я и мир" и наши дети заняли первое место в городе. Наши малыши ежегодно участвуют в исследовательских проектах.

Наши ребята "полиглоты", они изучают четыре языка: английский, французский и за счет кружков учат корейский и китайский. И когда были языковые олимпиады, то наши дети по городу показали отличные результаты: корейский язык – 1 место, китайский – 2 место, французский – 1 и 3 места в городе. По республике же наш ученик занял 2 место по английскому языку.

То есть дети у нас прекрасные, учителя творческие, очень хорошие, и школа может работать в высоком темпе. И это не только потому, что школа находится в центре, а потому, что подобрался очень дружный коллектив, одна семья, которая решает одну задачу – дать детям качественное образование.

Хочется также сказать и о достижениях наших учителей, которые получили немало наград. За прошлый год три учителя получили отличника. Муслина Наталья Геннадьевна и вовсе стала заслуженным учителем КР. Четыре учителя получили грамоты Жогорку Кенеша КР: Колбаева С.А., Турдубаева Б.К., Абыкаева Г.А., Аманова З.К. и три учителя получили грамоту акимиата. То есть каждый труд учителя оценен и признан отличным, и это, в принципе, тоже принесло школе плюсы.

В прошлом году наши учителя участвовали в конкурсе "Лучший молодой учитель" и заняли первое место. Наш педагог Горбунова Ольга Валентина всегда участвует в проектах по патриотической работе города, республики, принимает участие в международных мероприятиях. Поэтому она заслуженно получила грамоту а участие в таком конкурсе.

Как у детей обстоят дела в общественной жизни школы?

Здесь мы проводим большую работу. Так, например, была проведена большая военно-патриотической работа. Мы же школа имени Панфилова и поэтому каждый год на базе нашей школы проходит международный слет панфиловских школ. К нам приезжают из Казахстана, России и Узбекистана представители всех школ, которые носят имя Панфилова. И это выливается, можно сказать, в определенный гимн патриотизма. То есть безусловно подобные мероприятия воспитывают в наших детях патриотизм на примере Панифилова и солдат его дивизии. Наши дети даже проводят параллель героев ВОВ с героями нашего времени, к примеру, изучая материалы про баткенские события и героизм, проявленный нашими солдатами. Ребята прекрасно знают, какие у нас есть герои и, гордятся ими, это не может не радовать нас.

Кроме этого, наши дети принимают участие в различных конкурсах, проектах и фестивалях. Прошел конкурс по истории мировой культуры "Золотое руно" или конкурс танцев, в которых участвуют наши дети, призы и грамоты поступают в копилку школы "Копилку достижений и гордости".

Например, проводится проект по очистке земли-матушки, когда нужно собрать мусор где-нибудь в горной местности. Наши ребята участвуют с удовольствием, с желанием идут на мероприятия по сбору мусора вокруг памятников и т.д.

Если нужно снять ролик о родном языке, то ребята получают Гран-при, если на ту или иную другую тему, то снимаются и десятки других роликов- приходится проводить конкурс, чтобы выбрать лучший. Мы стараемся развивать наших учащихся, т.к. у детей должна быть интересная жизнь в школе, а иначе им будет скучно там находиться, неинтересно. У нас не стоит ни один ребенок на учете в ИДН, а еще в школе работает 35 кружков, которые охватывают более 800 школьников и воспитанники этих кружков показывают отличные результаты. Наша танцевальная группа, к примеру, за прошлый год четыре раза занимала первые места, пять раз – вторые места, три раза - третьи. Они ездили и в Тараз, и в Астану, и на Иссык-Куль. То есть они участвуют везде, где только можно участвовать. И очень рады, что в Международных конкурсах они занимают 1-2 места!

Много внимания у нас уделяется спорту в школе. К примеру, проходят спартакиада на кубок директора школы и соревнование "Папа,мама, я – спортивная семья". Кроме этого, проходит конкурс на лучший спортивный класс.

Есть у нас и немало шахматных достижений. В этом виде спорта школа лидирует. Токтогонов Дамиль Султанович - это прекрасный педагог, который умеет зажечь детей любовью к шахматам. Занимаются дети охотно и другими видами спорта. Например, Морозова Е.В., Сусеева Л.М., Лыжник В.Г. и Генэн Энверсан – это педагоги, которые сами любят спорт и прививают эту любовь своим ученикам!

Также хотелось бы отметить воспитанность наших детей. Об этом говорят родители, гости и жители домов, которые находятся рядом со школой. Дети наши все как один готовы прийти на помощь.

Ваши пожелания в преддверии вашего профессионального праздника

Хочется пожелать всему коллективу педагогов города Бишкек нашей прекрасной страны здоровья, терпения, творчества, желания работать именно в школе, именно с детьми! Потому что дети - это наше будущее, это наше богатство. Дети - это те, без кого ни один учитель уже жить не может. Наши дети - это талант, наши дети - это креативность! Ни в одной стране нет таких талантливых, воспитанных детей как у нас в Кыргызстане. Поэтому любите наших ребят, занимаетесь творчеством, участвуйте во всех конкурсах.

Пусть будет больше праздников, чем будней,

Но тот, кто стал Учителем, поймет:

Какое счастье быть полезным людям-

Учить Его Величество Народ!