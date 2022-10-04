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Кемпир-Абад. Жапаров и Ташиев провели встречу с жителями Узгенского района

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 октября, провел встречу с жителями Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, местному населению была предоставлена подробная информация относительно приграничных вопросов на кыргызско-узбекской государственной границе, а также относительно водохранилища Кемпир-Абад.

"Кроме того, жители района получили ответы на интересующие их вопросы.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Кабинета Министров - председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, Генеральный прокурор Курманкул Зулушев, депутаты Жогорку Кенеша, руководители задействованных государственных органов".


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URL: https://www.vb.kg/423254
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Узгенский район, Кыргызстан
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