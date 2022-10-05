Спортсмены завоевали 3 золотые медали на Международных соревнованиях

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Первомайского района имени С.Джуманазарова завоевали призовые места на Международных соревнованиях по легкой атлетике до 15 лет на призы чемпионки Олимпийских игр Пинигиной – Кульчуновой Марии. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, соревнования прошли на главной спортивной арене имени Д.Омурзакова. На мероприятии приняли участие более 144 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

СДЮШОР Первомайского района представляли 35 спортсменов.

В копилке наших спортсменов 3 золотых медали:

- Кочергина Кира – 1 место в беге на 300 м с/б;

- Побежимов Егор – 1 место в беге на 100 м и 1 место в беге на 200 м;

- Вепренцев Ярослав – 1 место в беге на 400 м.

4 бронзовые награды:

- Шарабидинов Билал – 3 место в беге на 400 м и 3 место в беге на 800 м;

- Мырзалиев Байзак – 3 место в беге на 100 м;

- Шарабидинов Билал – 3 место в беге на 400 м и 3 место в беге на 800 м;

- Мырзалиев Байзак – 3 место в беге на 100 м.

В эстафетном беге кыргызстанцы заняли 2 и 3 места.