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Спортсмены завоевали 3 золотые медали на Международных соревнованиях

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- Назгуль Абдыразакова
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Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Первомайского района имени С.Джуманазарова завоевали призовые места на Международных соревнованиях по легкой атлетике до 15 лет на призы чемпионки Олимпийских игр Пинигиной – Кульчуновой Марии. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, соревнования прошли на главной спортивной арене имени Д.Омурзакова. На мероприятии приняли участие более 144 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

СДЮШОР Первомайского района представляли 35 спортсменов.

В копилке наших спортсменов 3 золотых медали:

- Кочергина Кира – 1 место в беге на 300 м с/б;

- Побежимов Егор – 1 место в беге на 100 м и 1 место в беге на 200 м;

- Вепренцев Ярослав – 1 место в беге на 400 м.

4 бронзовые награды:

- Шарабидинов Билал – 3 место в беге на 400 м и 3 место в беге на 800 м;

- Мырзалиев Байзак – 3 место в беге на 100 м;

- Шарабидинов Билал – 3 место в беге на 400 м и 3 место в беге на 800 м;

- Мырзалиев Байзак – 3 место в беге на 100 м.

В эстафетном беге кыргызстанцы заняли 2 и 3 места.


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URL: https://www.vb.kg/423257
Теги:
золото, легкая атлетика, спорт, Бишкек, Соревнования
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