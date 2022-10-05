Спортсмены завоевали 3 золотые медали на Международных соревнованиях

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Первомайского района имени С.Джуманазарова завоевали призовые места на Международных соревнованиях по легкой атлетике до 15 лет на призы чемпионки Олимпийских игр Пинигиной – Кульчуновой Марии. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, соревнования прошли на главной спортивной арене имени Д.Омурзакова. На мероприятии приняли участие более 144 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
СДЮШОР Первомайского района представляли 35 спортсменов.
В копилке наших спортсменов 3 золотых медали:
- Кочергина Кира – 1 место в беге на 300 м с/б;
- Побежимов Егор – 1 место в беге на 100 м и 1 место в беге на 200 м;
- Вепренцев Ярослав – 1 место в беге на 400 м.
4 бронзовые награды:
- Шарабидинов Билал – 3 место в беге на 400 м и 3 место в беге на 800 м;
- Мырзалиев Байзак – 3 место в беге на 100 м;
- Шарабидинов Билал – 3 место в беге на 400 м и 3 место в беге на 800 м;
- Мырзалиев Байзак – 3 место в беге на 100 м.
В эстафетном беге кыргызстанцы заняли 2 и 3 места.