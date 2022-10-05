Три министерства подготовили совместный план действий по ВИЧ и туберкулезу

Минюст, МВД и Минздрав подготовили совместный план действий по ВИЧ и туберкулезу. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН. Сразу три министерства подписали приказ, в рамках которого был утвержден общий, межведомственный план мероприятий по преодолению правовых барьеров к услугам по ВИЧ и туберкулезу в Кыргызстане на 2020-2025 годы.

Эксперты Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии отмечают, что в Кыргызстане число случаев ВИЧ-инфекции за период с 2016 по 2021 годы увеличилось на 31%. При этом инфекция поражает в основном людей трудоспособного возраста (20-49 лет).

Распространяется ВИЧ среди всех групп населения, включая даже детей до 15 лет (зафиксировано 698 детей, живущих с ВИЧ).

Не менее остро стоит вопрос с туберкулезом (ТБ). Отмечается рост лекарственно устойчивого ТБ. К тому же из-за стигматизации и дискриминации часть пациентов отказываются от участия в программах профилактики, тестирования и лечения. А ведь дальнейшее распространение ТБ ухудшит социальное положение домохозяйств, приведет к распространению эпидемии и к существенной нагрузке на бюджет страны для программ лечения, ухода и поддержки, то есть усилит бедность и сопутствующие ей последствия. Сейчас 30% затрат на борьбу с ТБ в Кыргызстане покрывается за счет международных доноров. Но поскольку такое финансирование сокращается каждый год, то негативные последствия лягут тяжелым бременем на республиканский бюджет. Поэтому надо убрать все барьеры, особенно правовые, чтобы грамотно реагировать на угрозы.

Для изучения этой темы и выработки рекомендаций по совместному реагированию на проблемы УНП ООН в рамках межведомственного Плана провела в Бишкеке специализированный тренинг по обучению сотрудников начальствующего состава Службы исполнения наказаний Минюста КР.

В ходе семинара изучалась роль УИС в диагностике и лечении ВИЧ, ТБ, наркопотребления; соблюдение прав человека в особых условиях пенитенциарной сферы; работа с уязвимыми группами; внедрение учебного модуля в служебную деятельность; формирование навыков профилактики синдрома профессионального сгорания и соблюдения личной безопасности, другие важные вопросы.

По окончании тренинга участникам были вручены соответствующие сертификаты.