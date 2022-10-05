Украл телефон и стал наркоторговцем

Первомайский районный суд рассмотрел уголовное дело некоего А.Р. По версии следствия и выводам суда, А.Р. "работал" в соцсетях в паре с администратором профиля "Олд Скул". Получал от последнего координаты и фото мест, где находятся тайники-закладки с наркотиками и психотропными веществами, выезжал по адресам, проверял, все ли на месте, проводил контрольное взвешивание... В общем, следил за "порядком".

2 марта А.Р. был задержан по подозрению в краже сотового телефона. Пока арестовывали и обыскивали, телефонный вор добровольно выдал сотрудниками милиции некое вещество темно-серого цвета со специфическим запахом. Попутно было установлено, что и телефон А.Р. украл в основном для того, чтобы установить приложение, через которое впоследствии общался со своим наркобоссом.

Так же добровольно задержанный показал милиционерам все тайники с наркотиками.

Допрошенный на судебном заседании А.Р. вину в предъявленном ему обвинении не признал. Рассказал, что за 3-4 дня до задержания зашел с женой в магазин "Глобус". Купил продукты. Когда подошел к кассе, чтобы оплатить товар, кассир указала ему на лежавший на кассе телефон и попросила его забрать. Телефон был очень похож на его личный телефон, поэтому он машинально сунул его в карман. Когда обнаружил, что телефон чужой, недолго думая, вставил в него свою сим-карту и стал пользоваться.

Насчет наркотиков, кстати, А.Р. особо не отпирался.

Экспертиза установила, что он неоднократно употреблял наркотические или психотропные препараты, но болезненной зависимостью не страдает. В принудительном лечении от алкоголизма или наркомании не нуждается.

Суд учел все отягчающие и смягчающие обстоятельства, и даже с учетом смягчающих приговорил А.Р. по совокупности к десяти годам исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества.