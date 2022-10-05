Торобаев: По республике собрано 233,7 тысячи га пшеницы

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев провел совещание по вопросу сбора урожая сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

По данным пресс-службы, Бакыт Торобаев отметил, что в текущем году на развитие сельского хозяйства выделено 26 млрд сомов, в том числе 10 млрд сомов на кластерное финансирование, выделены средства выдачу льготных кредитов по 6%, 1,7 млрд сомов на ирригацию, 1,5 млрд сомов на закупку качественных семян, 1 млрд сомов на приобретение удобрений, на предоставление сельскохозяйственной техники в лизинг дополнительно выделено 271 млн сомов.

"На данный момент уборка зерновых культур завершена. Надеюсь, урожай будет хорошим. По оперативным данным, средняя урожайность пшеницы составила 27,7 центнера (14,7 ц/га в прошлом году), и по сравнению с прошлым годом урожайность повысилась вдвое. По республике собрано 233,7 тысячи га пшеницы (99,8%)", - сказал он.

По итогам заседания дан ряд поручений Министерству сельского хозяйства, в том числе о необходимости уделить особое внимание уборке урожая таких сельскохозяйственных культур, как сахарная свекла и хлопок, своевременном проведении работ по посеву озимых зерновых культур, об открытии машинно-тракторных станций и мастерских по ремонту сельхозтехники в районах.

Ведомству поручено обеспечить реализацию решения кабинета министров о перевозке урожая сахарной свеклы железнодорожным транспортом, установив ставку тарифа на уровне 2016 года.

В ходе заседания также были обсуждены вопросы организации и проведения сельскохозяйственной ярмарки "Золотая осень" и республиканской выставки агропромышленного комплекса "АгроТехЭкспо" - 2022" в городе Бишкеке".