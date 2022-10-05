Учимся использовать мусорные отходы. В Бишкеке состоялся фестиваль экологии

Социально-экологический фестиваль "6R Fest: Reduce, Reuse, Recycle, Refuse, Rot, Rethink" был посвящен теме управления отходами в повседневной жизни.

В рамках фестиваля прошли ЭкоTEDx - 2: пять спикеров рассказали про личный опыт, личные примеры и эксперименты.

Эко-активист Влад Ушаков, представляющий организацию "Эко МиР" рассказал про карту экологических нарушений, на которую нанесены 10 мусорных свалок, которые наглядно показывают, как обстоят в стране дела с твердыми бытовыми отходами. Также на фестивале была представлена выставка фотографий Влада Ушакова, на которых были представлены загрязненные места нашей страны.

Наталья Байдакова, представляющая сеть WasteNet.kg, рассказала, что с каждым годом все больше твердых бытовых отходов вывозятся на свалки. Из 406 мусорных свалок в стране, и более менее санкционированных, где более менее соблюдаются технические и экологические требования – всего 107.

Она также рассказала, что 70-80 процентов отходов можно перерабатывать вторично. Для этого необходимо их разделение и сортировка и тогда отходов на свалку будет попадать уже меньшее количество мусора. Кстати, сейчас уже существует сеть, в которую входит 88 организаций. Кто-то что-то производит и от этого остаются отходы, кто-то решает экологические вопросы, а кто-то помогает эти отходы переработать.

Из пластика или стекла можно сделать новую тару, резина используется в качестве покрытия для стадионов и спортивных площадок. Из макулатуры делают новую бумагу и картон.

Раздельный сбор решает несколько задач и соответствует принципам зеленой экономики, на которую постепенно переходит страна, взяв на себя международные обязательства: сокращает общее количество мусора, попадающее на свалки; снижает количество потребляемых природных ресурсов за счет повторного применения сырья; способствует улучшению экологической ситуации; уменьшает затраты на сортировку и утилизацию.

Каждому спикеру можно было задать интересующие вопросы и пожалуй, самым запоминающимся был вопрос мальчика, который спросил: "почему наша страна стала такой грязной?". Ответ на этот вопрос простой: Мы очень любим красивую упаковку, различные баночки для напитков и обертки для конфет, но редко задумываемся над тем, что потом упаковка превращается в мусорные отходы и чем меньше ее использовать, тем чище будет у нас в стране.

Бермет Борубаева - сооснователь бишкекской школы современного искусства рассказала о том, от чего мы можем отказаться в жизни и этим внести свой вклад в улучшение экологии. Например, как месяц питалась продуктами, которые приобретала где угодно, но только не в супермаркетах. Многие продукты в конце дня на рынках пропадают даром, например те, которые имеют, так называемый не товарный вид и продать их клиентам не получится. В этот период в Бишкеке возникло движение "Фудшеринг". Горожане делились друг с другом едой, овощами и фруктами, которые могли у них пропасть и они принимали решение отдать их тем, кто нуждается.

Также Бермет рассказала про жилмассив Алтын Казык, в котором люди живут около городской мусорной свалки и в рамках треш-фестиваля в прошлом году в нем открыли публичное пространство – библиотеку спасенных книг.

Для пришедших на мероприятие гостей прошла дармарка - бесплатная ярмарка подарков (обмен вещами инициативы "Ничего не покупай в Бишкеке!"). А также ярмарка хэнд-мейда, на которой мастерицы представили изделия, которые принято считать отходами (бумага, использованный пластик, лоскуты ткани, старые вещи), а из них получились новые красивые вещи и украшения для интерьера.

Также можно было приобрести экотовары у экофудпроизводителей Кыргызстана. Кроме этого, для гостей состоялись различные воркшопы. А еще можно было обменяться книгами от KnigiKitepter или принести 5 килограммов макулатуры и получить одну книгу в подарок.

Организатор 6R Fest - Центр гражданской активности (ЦГА) АУЦА. Партнеры мероприятия: ОФ "ЭкоМиР", WasteNet.kg, Бишкекская школа современного искусства, "Тазар Кыргызстан", клуб "Эковолонтер", ряд молодежных экостартапов (Paper2U, Kirpi, Custom).