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Уголовный розыск Кыргызстана отмечает 104 годовщину

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- Соня Ким
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5 октября профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны уголовного розыска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, первые подразделения УГРО в Кыргызстане появились в 1918 году, тогда на территории Семиреченской области были созданы два отделения уголовного розыска - Верненский и Пишпекский.

"Служба уголовного розыска является одной из ведущих и важнейших в Министерстве внутренних дел КР. В последние годы она претерпела много изменений - была переименована в Службу криминальной милиции, много профессионалов своего дела ушло на другие государственные должности.

Благодаря новой системе государственного управления усилиям руководства МВД и ветеранам, Служба криминальной милиции вернула свое историческое название - Главное управление уголовного розыска. И это несомненно оживило работу, прибавило энтузиазма и стремления к новым вершинам в деле борьбы с преступностью.

Стремясь к совершенствованию, повышению качества и эффективности работы подготовлен ряд законопроектов - "Розыск по горячим следам", "О противодействии организованной преступности", "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми". Сегодня проекты находятся на рассмотрении в Жогорку Кенеше. Они значительно улучшат меры борьбы с организованной преступностью, работу по предотвращению торговли людьми, пресечению деятельности международных преступных групп, раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. Законопроекты уже согласованы со всеми министерствами и ведомствами и не требуют дополнительных затрат из бюджета. Их принятие, несомненно, принесет успех в борьбе с организованной преступностью", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/423273
Теги:
МВД, праздник, Кыргызстан
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