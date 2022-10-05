Запугивали именем брата президента. В ГКНБ возбудили уголовное дело

ГКНБ КР возбудил уголовное дело в отношении должностных сотрудников Таможенной службы, МВД, Аюпа Юсупова и других лиц, которые, напомним, "кинули" Дубайскую компанию почти на 300 тысяч долларов. Об этом редакции vb.kg сообщила адвокат Алия Турумбекова.

По ее словам, в этом деле погрязли абсолютно все: цепочка тянется от простого следователя до судов и главного надзорного органа.

"С горем пополам все-таки после жалоб на имя самого президента уголовное дело по факту должностного преступления возбудили. Возмущает и порождает только одно, что в нашей республике понятие "закон" практически не имеет должного авторитета. Авторитетом для должностных лиц является интерес высокопоставленных лиц и их приближённых и родственников. К такому выводу я пришла за последние месяцы. Погрязли в этом абсолютно все, цепочка тянется от простого следователя до судов и главного надзорного органа.

Представляя интересы Дубайской фирмы, обратившись с заявлением в соответствующие органы, только и поражаюсь устойчивой коррупцией в государственных органах, к которым абсолютно никак не принимаются никакие меры со стороны Генеральной прокуратуры КР. То есть главным надзорными органом приветствуется и покрываются преступные действия близких людей высокопоставленных лиц и когда говорят, что коррупцию в стране "побороли" смешно до слез.

Ещё 12 августа нам стало известно, что судья изменит меру пресечения подсудимому Юсупову и в действительности 2 сентября суд изменил меру пресечения. Нет, как адвокат я не приветствую аресты, но обычно из 90% по должностным преступлениям такого рода решение судей обжалуются надзорным органом, ну на этот раз опять же по полученной информации, сама генеральная прокуратура запретила обжаловать решение судьи об изменении меры пресечения.

Какому-либо активисту стоит открыть только рот, к нему сразу принимают меры, даже этапируют из других стран, а для лиц, погрязших в коррупции, даже дела с трудом возбуждают, а если возбуждают, то даже особо и не расследуют, только и волокитят. Вот так работает правосудие в наши дни в стране, а мы ещё хотим справедливости. Справедливости наступит тогда, когда ты готов наказать своего близкого человека, даже если он твой брат. А Юсупов пользуясь тем, что в его аферу стали вовлечены высокопоставленные лица Таможни и МВД и вовсе на сегодняшний день не пытается возмещать нанесённый ущерб, ведь он уверен в "крышевании" на самом высоком уровне", - сказала юрист.

Напомним, ранее адвокат Алия Турумбекова, представляющая интересы Дубайской компании, рассказала нам, что компанию обманул гражданин Кыргызстана Аюп Юсупов. Он купил у них товар на сумму в размере 264 тысячи долларов и "кинул" их с использованием коррупционной схемы, при этом, с участием должностных лиц Таможни и МВД. Товар поступил в таможенную зону нашей страны, и чтобы получить его Юсупов должен был получить сертификат от Дубайской компании, но каким-то чудом товар без всякой таможенной очистки был вывезен в неизвестном направлении.

Известный спортсмен, чемпион мира по бирманскому боксу Уланбек Эрмек уулу рассказал в интервью редакции vb.kg, что его наглым образом использовали в этой схеме, при этом, запугивая именем брата президента. По его словам, ранее он познакомился с неким Айбеком Аилчиевым, который втерся к нему в доверие и который через какое-то время предложил спортсмену временно возглавить его фирму, пообещав вместе заработать на какой-то сделке с недвижимостью. Улан согласился, ни о чем не подозревая, и фирму зарегистрировали на его имя. Позже Аюп Юсупов, буквально, заставил Улана пройти все инстанции и собрать нужные подписи, чтобы вытащить товар из таможенной зоны. После того, как Улан отказался иметь с ним дело его тут же задерживают сотрудники ГУУР МВД КР по подозрению в мошенничестве. А уже в кабинете следователя Юсупов поставил ему условие: либо он вытаскивает товар, либо его закатывают по полной за якобы соучастие в мошенничестве.

После Улана везут в аэропорт "Манас", где ему всучили кипу бумаг для сбора подписей у сотрудников местной таможни.

"Нас встретили двое мужчин, некие Кыял и, по-моему, Салихар на БМВ Х-5. Они вся время торопили Юсупова Аюпа и постоянно говорили, что босс Сабыр-ава недоволен их медлительностью", - рассказал Улан.