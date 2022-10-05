Погода
$ 81.63 - 82.63
€ 79.75 - 80.75

Пожарные МЧС КР обыграли коллег из Таджикистана

224  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Самарканде стартовал XVII чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, в котором принимают участие 11 стран, в том числе команда из Кыргызстана. Пожарные-спасатели МЧС из Кыргызстана: Мамбетакунов, Заиров Жачалык, Алишер Конокбай уулу, Сааданбеков Джамалдин Райымбеков Дайыр, Абалбеков Азамат, Бараев Еламан, Аманбек уулу Санжар, соревновались в номинации "восхождение на высоту". Об этом редакции vb.kg сообщили в пресс-службе МЧС КР.

По ее данным, Кыргызстан впервые участвует в XVII чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Спортсмены с апреля готовились к данному мероприятию.

Стоит отметить, что кыргызстанские пожарные победили коллег из Таджикистана в соревнованиях пожарно-спасательного спорта "Пожарная эстафета 4х100". В первом туре состязания наши спасатели уступили узбекистанским пожарным, но позже взяли реванш.

Как пояснили нашему изданию vb.kg в пресс-службе ведомства, сегодня вечером выйдут результаты соревнования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423278
Теги:
МЧС, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Соревнования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  