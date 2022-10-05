Пожарные МЧС КР обыграли коллег из Таджикистана

В Самарканде стартовал XVII чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, в котором принимают участие 11 стран, в том числе команда из Кыргызстана. Пожарные-спасатели МЧС из Кыргызстана: Мамбетакунов, Заиров Жачалык, Алишер Конокбай уулу, Сааданбеков Джамалдин Райымбеков Дайыр, Абалбеков Азамат, Бараев Еламан, Аманбек уулу Санжар, соревновались в номинации "восхождение на высоту". Об этом редакции vb.kg сообщили в пресс-службе МЧС КР.

По ее данным, Кыргызстан впервые участвует в XVII чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Спортсмены с апреля готовились к данному мероприятию.

Стоит отметить, что кыргызстанские пожарные победили коллег из Таджикистана в соревнованиях пожарно-спасательного спорта "Пожарная эстафета 4х100". В первом туре состязания наши спасатели уступили узбекистанским пожарным, но позже взяли реванш.

Как пояснили нашему изданию vb.kg в пресс-службе ведомства, сегодня вечером выйдут результаты соревнования.