Награждены победители конкурсов "Лучший учитель" и "Лучший воспитатель"

Сегодня, 5 октября, в Кыргызском Национальном театре оперы и балета награждены победители Республиканских конкурсов "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель года". Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, на церемонии награждения первый заместитель министра образования и науки Талантбек Бекташов поздравил работников образования с праздником, отметил, что в нашей стране всегда безгранично уважали педагогическое мастерство и мудрость.

"Для каждого из нас День учителя даёт ещё одну возможность выразить от всего сердца благодарность наставникам, которые помогли определиться с будущим и выбором жизненных целей, преподавшим самые важные уроки - честности и человечности. Недаром народные мудрецы говорят, что "Учитель - это плодоносящее древо", так как вы даёте семена знаний", - сказал Талантбек Бекташов.

Всего в четвёртом этапе республиканских конкурсов "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель года" участвовали 17 претендентов. Ранее они успешно прошли предыдущие этапы и получили путёвку в финал.

Победители конкурса "Лучший учитель года":

I место – учитель математики кыргызско-турецкого лицея "Достук" г. Ош Нурсултан Акылбек уулу;

II место – учитель информатики школы-гимназии №68 им. А. Осмонова г. Бишкек Гүлзат Мукамбетова;

III место – учитель химии школы-гимназии №5 им Б. Омонова г. Жалал-Абад Максат Абилов.

Победители конкурса "Лучший воспитатель года":

I место – воспитатель детсада "Күн нуру" N39 г. Ош Гүльназа Туленбаева;

II место – воспитатель детсада "Байчечекей" Манасского района Таласской области Мунара Эркинбек кызы;

III место – воспитатель детсада №1 Алайского района Ошской области Арапаткан Туменова.