Теперь подключение eSIM в O!Store бесплатное. 5 минут – и всё готово!

Все абоненты, чьи устройства поддерживают технологию eSIM, с 5 октября 2022 года могут подключить инновацию в любом O!Store бесплатно.

eSIM – отличный способ получить на своём смартфоне второй номер, даже если ваш телефон не двухсимочный, как некоторые модели iPhone. Удобна технология будет тем, кто использует трекеры, ноутбуки и прочие компоненты "умных домов" (сигнализации, датчики, видеокамеры, бытовая техника и т.д.).

eSIM – та же SIM-карта, только без пластика. С нее можно звонить, выходить в интернет – все, к чему вы привыкли; Разные номера для работы и личной жизни, лёгкое переключение между ними; Подключение всего за 5 минут!

Одно из главных преимуществ eSIM – безопасность. В случае кражи смартфона использовать телефон не получится, ведь загрузить новый профиль на устройство и удалить старый может только владелец виртуальной SIM. Извлечь eSIM из телефона нельзя, поэтому если смартфон украдут, он сразу потеряет ценность для преступника.

Выберите себе удобный тариф в сети О! с удобной формой оплаты – за неделю или сразу за 4 недели. На сайте www.o.kg вы найдёте специальные предложения для смартфонов: от экономных пакетов с бесплатной связью в сети О! до безлимита с мобильным ТВ и кинотеатрами, тарифы для роутеров, модемов, выгодные семейные пакеты, а также варианты для умных устройств.

Как подключить eSIM

У вас должен быть смартфон, поддерживающий eSIM. Список актуальных моделей можно узнать по ссылке: https://o.kg/ru/chastnym-klientam/support/esim/ Приходите с паспортом в любой O!Store и получите уникальный QR-код для активации eSIM.

Все подробности использования eSIM, а также информацию о выгодных тарифах для подключения можно узнать на сайте o.kg.

O! – сеть для твоего смартфона.