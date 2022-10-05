Теперь подключение eSIM в O!Store бесплатное. 5 минут – и всё готово!

Все абоненты, чьи устройства поддерживают технологию eSIM, с 5 октября 2022 года могут подключить инновацию в любом O!Store бесплатно.
eSIM – отличный способ получить на своём смартфоне второй номер, даже если ваш телефон не двухсимочный, как некоторые модели iPhone. Удобна технология будет тем, кто использует трекеры, ноутбуки и прочие компоненты "умных домов" (сигнализации, датчики, видеокамеры, бытовая техника и т.д.).
Одно из главных преимуществ eSIM – безопасность. В случае кражи смартфона использовать телефон не получится, ведь загрузить новый профиль на устройство и удалить старый может только владелец виртуальной SIM. Извлечь eSIM из телефона нельзя, поэтому если смартфон украдут, он сразу потеряет ценность для преступника.
Выберите себе удобный тариф в сети О! с удобной формой оплаты – за неделю или сразу за 4 недели. На сайте www.o.kg вы найдёте специальные предложения для смартфонов: от экономных пакетов с бесплатной связью в сети О! до безлимита с мобильным ТВ и кинотеатрами, тарифы для роутеров, модемов, выгодные семейные пакеты, а также варианты для умных устройств.
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