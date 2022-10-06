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В Ноокенском районе 50 малообеспеченных семей получили по 100 тысяч сомов

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В Ноокенском районе 50 малообеспеченных семей получили сертификаты на 100 000 сомов для организации малого бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Жылдыз Полотова, аким Ноокенского района Таалайбек Ишенбеков, заместитель директора департамента социального обеспечения Нургуль Алапаева, руководитель Всемирной продовольственной программы ООН в КР Кожиро Нагай и семьи, прибывшие на сертификацию.

"Социальная помощь малообеспеченным семьям, оказываемая на основе "Социального контракта", предоставляется по всей республике по инициативе Президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова и в соответствии с решением Кабинета министров Кыргызской Республики.

По Ноокенскому району 50 проектов охватили направления малого бизнеса такие как животноводство, мелкая торговля, пошив одежды, оказание компьютерных и строительных услуг и другие.

Средства выделяются Министерством труда среди получателей пособия" Уй булого комок". Семьи, получившие 100 тысяч сомов, ставят своей целью выход из бедности".


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URL: https://www.vb.kg/423285
Теги:
Минтруда, пособия
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