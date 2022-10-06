Размер пенсий и пособий за 9 месяцев составил 40 млрд 564,5 млн сомов

В Кыргызстане размер пенсий и пособий за январь-сентябрь 2022 года составил 40 млрд 564,5 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда.

По ее данным, выплаты по регионам распределены следующим образом:

- Город Бишкек - 6 млрд 622,8 млн сомов

- Чуйская область - 6 млрд 181,8 млн сомов

- Нарынская область - 2 млрд 883,2 млн сомов

- Иссык-Кульская область - 3 млрд 711,9 млн сомов

- Таласская область - 1 млрд 693,1 млн сомов

- Город Ош - 1 млрд 466,5 млн сомов

- Ошская область - 7 млрд 497,2 млн сомов

- Баткенская область - 3 млрд 469,0 млн сомов

- Джалал-Абадская область - 7 млрд 039,0 млн сомов.

Финансирование пенсий за сентябрь 2022 года составило 4 млрд 485,6 млн сомов.