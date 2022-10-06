На сотрудников комбината "Макмалалтын" возбуждено уголовное дело

В отношении ответственных сотрудников комбината "Макмалалтын" возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, органами прокуратуры Джалал-Абадской области проведена проверка в филиале комбината "Макмалалтын" ОАО "Кыргызалтын".

В ходе проверки выявлена недостача товарно-материальных ценностей со стороны ответственных лиц филиала комбината "Макмалалтын" ОАО "Кыргызалтын" и филиала "Кыргызалтын-курулуш" ОАО "Кыргызалтын" на общую сумму 2 млн. 143 тыс. 686 сомов.

По данному факту прокуратурой Тогуз-Тороуского района возбуждено уголовное дело и проводится расследование.