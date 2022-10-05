МВД наградило лучших сотрудников уголовного розыска

В Главном управлении уголовного розыска отметили 104-ю годовщину со Дня образования. Руководство МВД поощрило отличившихся сотрудников уголовного розыска ведомственными наградами.

Личный состав ГУУР МВД КР поздравил замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев. Он отметил, что на службу возложены важные задачи по

предотвращению и раскрытию деяний общеуголовной направленности против личности, собственности, борьба с организованной преступностью, розыск преступников и пропавших без вести лиц.

Уголовный розыск является одной из ведущих служб в системе МВД, которая вносит неоценимый вклад в общее дело борьбы с преступностью. На долю подразделения приходится более трети раскрытых криминальных деяний.

Пройдя большой путь становления и совершенствования, сыскные подразделения на всех этапах успешно выполняли задачи по защите граждан

от противоправных посягательств.