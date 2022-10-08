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В столице пройдет оздоровительный марафон "Спорт без границ"

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- Назгуль Абдыразакова
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15 октября в городе Бишкек (старая площадь) пройдет оздоровительный марафон "Спорт без границ" с участием стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, в ходе соревнований участники будут соревноваться в беге на 1 км. Кроме того, участников ждет концертная программа, где пройдет розыгрыш лотереи.

Организаторы отмечают, что основной целью марафона является социализация граждан с ограниченными возможностями в общество через занятия физической культурой и спортом, побуждение их к здоровому образу жизни.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 12 октября по номеру 0778486393 (WhatsApp).


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URL: https://www.vb.kg/423295
Теги:
марафон, СНГ, Бишкек, ЛОВЗ
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