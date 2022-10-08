В столице пройдет оздоровительный марафон "Спорт без границ"

15 октября в городе Бишкек (старая площадь) пройдет оздоровительный марафон "Спорт без границ" с участием стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, в ходе соревнований участники будут соревноваться в беге на 1 км. Кроме того, участников ждет концертная программа, где пройдет розыгрыш лотереи.

Организаторы отмечают, что основной целью марафона является социализация граждан с ограниченными возможностями в общество через занятия физической культурой и спортом, побуждение их к здоровому образу жизни.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 12 октября по номеру 0778486393 (WhatsApp).