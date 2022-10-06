При закупке автобусов мэрией причинен ущерб на сумму 154,8 млн сомов

При закупке автобусов мэрией Бишкека государству причинен ущерб на сумму 154,8 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратурой была проведена проверка на муниципальном предприятии "Бишкекское автотранспортное муниципальное предприятие", в ходе которой выявлен факт заключения договора на закупку пассажирских автобусов большей вместимости с завышением их стоимости на сумму 154 млн. 827,3 тысячи сомов.

Установлено, что ответственные лица МП "БАМП", злоупотребляя служебным положением и вопреки интересам службы, умышленно ограничивая участие других поставщиков, без проведения установленных конкурсных торгов, а также без учета результатов ранее проведенных конкурсов, незаконно заключили договор с компанией ZH.B.H. CO LTD на поставку пассажирских автобусов большей вместимости в количестве 120 единиц по цене 91 тыс. долларов США за 1 единицу на общую сумму 10 млн. 920 тыс. долларов США.

Более того, в нарушение требований конкурсной документации в условиях договора незаконно установлено, что сборы за таможенное оформление и различные налоги оплачиваются покупателем, а поставка автобусов будет осуществлена только до границы Кыргызской Республики.

В результате стоимость 1 автобуса с учетом таможенных пошлин и сборов, а также налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт составила 112 339,5 долларов США, что превышает цену предложения компании SH.S.S.V. CO LTD (минимальная цена участника второго конкурса) на 1 автобус в размере 15 889,5 долларов США на общую сумму 1 906 740 долларов США или на сумму 154 млн. 827,3 тыс. сомов.

Также в нарушение Закона КР "О бухгалтерском учете" без согласования с главным бухгалтером и другими ответственными лицами предприятия, без предоставления поставщиком банковской гарантии руководитель муниципального предприятия Б.Т. сам лично и незаконно авансом перечислил в компанию ZH.B.H. CO LTD бюджетные денежные средства в размере 10% от цены договора, или 1 092 000 долларов США.

По результатам проверки прокуратурой города Бишкека возбуждено уголовное дело и проводится расследование.