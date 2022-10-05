Кто сыграет Джеймса Бонда?

Осенью прошлого года вышла последняя часть фильма о Джеймсе Бонде - "Не время умирать". Об этом пишет издание Peopletalk

Главную роль сыграл Дэниэл Крэйг. Актер не намерен больше возвращаться в картину. "Ради всего святого, нет! Я хочу вернуться домой, съесть что-нибудь и забраться в кровать. Если ты режиссер, то ночью продолжаешь общаться по телефону с продюсерами, сценаристами и кем-нибудь еще. И после двух часов сна ты должен вновь быть на площадке. Спасибо, нет!", - высказался голливудская звезда в одном из интервью. Теперь продюсеры ищут нового актера. И, кажется, что пока что результаты не такие радужные.

Один из продюсеров фильмов о Джеймсе Бонде Майкл Дж. Уилсон в рамках мероприятия по случаю 60-летнего юбилея фильмов о знаменитом агенте пояснил, по какой причине молодой актёр никогда бы не смог сыграть роль 007. "В прошлом мы присматривались к молодым людям. Но попытка визуализировать образ - не работает. Помните, Бонд уже ветеран, и у него есть определённый опыт. Можно сказать, что это тот человек, который прошёл войны. Он, вероятно, был в SAS ("Особая воздушная служба" - Прим. Ред.) или что-то в этом роде. Он не какой-нибудь школьник, которого можно привести и подтолкнуть к началу. Вот почему это срабатывает с тридцатилетними", - рассказал продюсер.

К слову, известно, что с 1962 по 2021 год вышло 25 официальных фильма о Джеймсе Бонде (в среднем один фильм в два года). Кроме того, существуют ещё три неофициальных фильма, выходивших в разные годы.

P.S. Когда появилась информация, о том что на роль Джеймса Бонда претендует известный голливудский актер Том Харди, пользователи соцсетей, отмечали что он сможет идеально сыграть легендарного агента 007.