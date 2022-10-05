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Горожане продолжают обсуждать ситуацию вокруг парка "Асанбай"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Все больше пользователей интернета в соцсетях продолжают выражать свое возмущение по поводу ситуации вокруг парка "Асанбай". Напомним, в этом столичном парке планируется снести действующие аттракционы, чтобы отдать территорию другой компании под модернизацию. Как выяснилось, мэрия Бишкека объявила конкурс на благоустройство уже действующего более десяти лет парка в микрорайоне "Асанбай", несмотря на то что он уже 12 лет находится в аренде у ОсОО "Детский досуг".

В этой связи работники парка "Асанбай" обратились с открытым письмом к президенту КР Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, в котором просят остановить незаконные действия вице-мэра Нурдана Орунтаева и наказать чиновников государственных и муниципальных органов, которые способствуют в рейдерском захвате парка.

Сами же горожане большей частью недовольны, что хотят разрушить вполне функционирующий парк.

"Мэрия собирается сменить арендатора и вроде как модернизировать его. Люди выступают против, мотивируя это тем, что полно пустых и необжитых парков в столице, но прицепиться нужно именно к этой территории.

Оно и понятно, арендатор годами наращивал клиентуру, устанавливал аттракционы, облагораживал территорию, а когда все с микрорайонов начали с удовольствием отдыхать в парке тут же появился новый арендатор, который готов модернизировать. Ок ты готов, так иди в "Ынтымаки"! Там полно места и люди ходят, да не так много, но на классные аттракционы приедут с других районов города. Почему надо лезть обязательно туда где всё хорошо? Где зелено, выросли деревья, люди довольны! Начни с нуля-докажи, что ты тоже можешь! Нет, блин надо на готовое. И ещё у жителей опасения, что там вместо парка вообще построят элитки. А что? Всё возможно в этом мире! Веры нет никому", - написала одна из пользовательниц интернета.

Некоторые и вовсе обвинили вице-мэра Бишкека Нурдана Орунтаева в причастности к захвату парка.

"В Бишкеке достаточное количество голых парков, которые нуждаются в хорошем финансировании, озеленении. Но есть один вице-мэр Нурдан Орунтаев, который облюбовал готовый, рабочий, всеми любимый Асанбай парк, куда он присосался как клещ. Всем понятно, как ясный день почему и зачем.

Жирное место для постройки ненужных элиток и торговых центров. Все хотят на готовенькое место, где уже инфраструктура налажена. Для озеленения, сколько сил, терпения и миллионов было вложено и потрачено руководством данного парка.

Все бы ничего если бы они, все ещё делали бы открыто и законно, но они как крысы провели тайный конкурс, что даже нынешнее руководство носом шмыгнуть не успело, чтобы написать заявку.

Но это всё на этом не закончилось, Нурдан Орунтаев жителям района Асанбай и работникам парка свято обещает, что всё на конкурсной основе! Короче это беспредел, который надо остановить!!!!", - написал другой пользователь интернета.

Также высказала свой протест против "модернизации" парка и юрист Алия Турумбекова. В разговоре с vb.kg она выразила сомнение заверениям столичного чиновника, что парк будет улучшен благодаря новому инвестору.

"В свое время я была свидетелем работы Орунтаева в Октябрьском РОВД. Когда при мне он начал поднимать давление одной бабушке, якобы дело возбудим, в суд отправим и так далее. При этом, он давал понять, что можно решить вопрос по-другому. Я как раз сидела напротив него на очной ставке у другого следователя. Из всего этого я пришла к выводу, что поступил он тогда не совсем порядочно и поэтому я сомневаюсь в его словах, что парк "Асанбай" будет реально модернизирован. Уверена им сейчас нужно снести этот парк и в дальнейшем там возможно будет красоваться какой-нибудь новый дом, как уже построили вокруг парка", - сказала она.

Напомним, 30 августа на встрече с местными жителями вице-мэр Нурдан Орунтаев заявил о том, что нынешний арендатор и другие желающие могут участвовать в конкурсе на улучшение парка "Асанбай". При этом, выяснилось, что прием заявок на участие в конкурсе был закрыт еще 26 августа 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/423298
Теги:
строительство, парк, Бишкек, Алия Турумбекова
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