Засуха в Китае угрожает продовольственной и энергетической безопасности

Более 900 миллионов человек в более чем 17 провинциях, а также примерно 2,2 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель в Китае пострадали от рекордно высоких температур, что негативно сказалось на продовольственной и энергетической безопасности страны.

По сообщениям СМИ, уровень воды в озере Поян, крупнейшем пресноводном озере Китая, и других районах бассейна реки Янцзы (YRB) продолжает снижаться, даже когда жара спадает. Это вызвало обеспокоенность по поводу водной и продовольственной безопасности Китая, а также значительное снижение выработки гидроэлектроэнергии и последующий дефицит электроэнергии, что создает проблемы с энергетической безопасностью страны.

Согласно статистике, которая ведется с 1961 года, это лето стало самым засушливым и самым теплым в Китае. В результате интенсивной погоды развилась засуха, которая продолжает усиливаться.

Озабоченность проблемой продовольственной безопасности Китая уже растет в свете чрезвычайного мирового продовольственного кризиса и сложного геополитического сценария развития страны. В последние месяцы высшие должностные лица Китая неоднократно подчеркивали стратегическую важность сохранения продовольственной безопасности страны.

Президент Си Цзиньпин призвал к более активным действиям по защите зерновой безопасности и ферм от растущего внутреннего производства после того, как публично связал продовольственную безопасность с национальной безопасностью Китая, сообщает JustEarth news.

Бассейн реки Янг-Те имеет решающее значение для продовольственной безопасности Китая, поскольку в нем производится около 50 процентов зерна страны.

Засуха уже вызвала серьезные опасения по поводу того, как она повлияет на осеннее производство зерна в Китае. По словам Лю Вэйпина, заместителя министра водных ресурсов Китая, который недавно сделал это заявление, осенний урожай в Китае находится на "критической стадии".

После обещания Си, что Китай достигнет пика выбросов углерода к 2030 году и станет углеродно-нейтральным до 2060 года, 14-й пятилетний план делает сокращение выбросов углерода и переход на чистую энергию главным приоритетом.

По прогнозам, гидроэнергетика будет набирать обороты по мере того, как Китай будет уходить от угля, который в настоящее время обеспечивает около 70 процентов его энергетических потребностей. Сычуань выделяется среди провинций ЮРБ как гидроэнергетический центр Китая. По оценкам, гидроэнергетические плотины обеспечивают 80 процентов электроэнергии в провинции.

Провинция экспортирует значительную часть своей гидроэнергии в другие провинции (например, в промышленные провинции Чжэцзян и Цзянсу). До 50 процентов водохранилищ Сычуани пересохло из-за засухи, что отразилось на производстве и экспорте гидроэлектроэнергии в провинции.

Нехватка электроэнергии в некоторых районах, таких как провинция Сычуань и Чунцин, вынудили многие города импортировать электроэнергию из других регионов страны.

Крупнейшая в стране государственная электросетевая компания State Grid Corporation of China заявила, что попытается обеспечить электроэнергией Сычуань, чтобы снизить нагрузку.

В целях экономии электроэнергии для бытовых нужд, предприятия в Сычуани также были вынуждены закрыть или сократить объемы работ. Согласно многочисленным сообщениям в китайских СМИ, предприятия и торговые центры также должны были отключить кондиционеры и освещение.

Ожидается, что засуха и ее последствия продлятся дольше из-за низкого уровня осадков в Сычуани и снижения уровня воды в водохранилищах.