Президент Садыр Жапаров принял делегацию Всемирного банка во главе с управляющим директором Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Акселем Ван Троценбургом.

Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях партнерства и перспективах сотрудничества между Кыргызстаном и Всемирным банком на ближайшие годы.

Глава государства выразил признательность Всемирному банку за поддержку в развитии экономики страны, добавив, что финансовый институт является важным партнером во всех ключевых областях развития на протяжении многих лет.

Отметив 30-летие с момента установления сотрудничества, Садыр Жапаров выразил твердую уверенность в дальнейшем тесном и плодотворном взаимодействии со Всемирным банком.

"Сегодня мы стоим на пороге серьезных глобальных изменений, когда необходимо принимать быстрые и действенные меры для развития страны. Для смягчения негативного влияния вызовов и рисков на Кыргызстан, были разработаны Антикризисный план и План работы Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2022 год", - сказал Садыр Жапаров, добавив, что за январь-август 2022 года наблюдается положительный тренд экономического роста на уровне 8 процентов.

Глава государства особо акцентировал внимание на том, что последние события, связанные с вооруженной агрессией Таджикистана в отношении Кыргызстана, повлекли большие разрушения объектов гражданской и социальной инфраструктуры в Баткенской области. В настоящее время одной из приоритетных задач является комплексное развитие экономики регионов страны, особенно Баткенской области. При этом Кыргызстан твердо намерен реализовать "Программу развития Баткенской области на 2021-2035 годы", нацеленную на восстановление и развитие региона.

Учитывая значительный опыт и экспертный потенциал Всемирного банка, президент Садыр Жапаров обратил внимание данного финансового института на такие направления сотрудничества как энергетика, в том числе проекты ВИЭ, транспорт, агропромышленный комплекс, туризм и поддержка частного сектора.

В свою очередь Аксель Ван Троценбург отметил, что в настоящее время ведется работа по разработке новой Рамочной программы партнерства между Кыргызстаном и Всемирным банком на среднесрочный период.

Он заверил, что в рамках данной работы представители Всемирного банка готовы тесно взаимодействовать с соответствующими государственными органами КР.

Кроме того, управляющий директор Всемирного банка подчеркнул важность развития таких секторов, как здравоохранение, образование, также обращено внимание на вопросы соблюдения прав человека.

На встрече состоялось подписание соглашений по проектам в сфере энергетики и социального развития.

С кыргызской стороны документ подписал министр финансов Алмаз Бакетаев, со стороны Всемирного банка региональный директор по Центральной Азии Татьяна Проскурякова.