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За вымогательство задержан председатель объединения "Элдик козомол"

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- Жан Алиев
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Пресс-служба ГКНБ сообщает, что задержан председатель "Элдик козомол",вымогавший денежные средства у председателя одного из местных судов.

В сообщении говорится, что 3 октября 2022 года в рамках материала досудебного производства по факту вымогательства с поличным при получении 200 тысяч сомов задержан гражданин А.О. выступающий председателем общественного объединения "Элдик козомол".

Установлено, что, А.О. вымогал денежные средства в размере 3600 долларов у одного из председателей местных судов за сокрытие информации о якобы имеющимся факте фиктивного долга при приобретении движимого имущества.

В противном случае А.О. угрожал публикацией данной информации в средствах массовой информации с параллельным доведением сведений высшему руководству страны.

При этом, А.О. аргументировал, что у него имеется возможность по досрочному освобождению от занимаемой должности судьи по дискредитирующим основаниям, через имеющиеся связи в администрации президента КР.

Задержанный А.О. действовал в интересах К.Т.А. от которой он получил фиктивное заявление, в целях придания законности своим преступным действиям.

Следует отметить, что А.О. и К.Т.А. ранее привлекались к уголовной ответственности по факту "изнасилования" и "мошенничества". Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/423304
Теги:
вымогательство, суд, Кыргызстан, ГКНБ
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