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Председатель ЦИК встретилась с координатором ООН в КР Антье Граве

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- Жан Алиев
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Состоялась встреча постоянного координатора ООН в КР Антье Граве и председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой.

Глава Центризбиркома выразила благодарность системе организаций ООН в КР за оказанную эффективную поддержку в рамках ряда проектов, направленных на демократизацию избирательной системы.

В стратегических страновых документах о развитии Кыргызстана - реформирование избирательной системы было определено необходимым и ключевым процессом, без которого невозможно стабильное развитие страны.

Благодаря поддержке со стороны международных партнеров по развитию при координации ПРООН внесен важный вклад в предпринимаемые Кыргызстаном усилия по проведению достоверных и прозрачных демократических выборов. Благодаря взаимодействию удалось реализовать комплексные и последовательные меры в реформировании избирательного процесса в Кыргызстане.

В ходе встречи состоялся обмен информацией и мнениями о ходе реформы избирательной системы КР. Новому постоянному координатору ООН в КР Антье Граве была представлена информация о применяемых в избирательной системе технологиях, обеспечивающих достоверность и прозрачность учета избирателей, подсчета голосов избирателей, о мерах по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью, граждан Кыргызстана за рубежом, а также расширению политического участия женщин и молодежи, о правовых основах и порядке работы с правоохранительными органами против подкупа и административного ресурса.

Председателем ЦИК отмечено, что приоритетными задачами ЦИК в межвыборный период являются дальнейшее повышение уровня доверия к избирательной системе и активизация участия избирателей в выборах, которые могут быть реализованы в том числе, через улучшение информированности и понимания гражданами выборов, как важнейшего общественно-политического процесса в обществе, влияющего на добросовестное управление и стабильное развитие в стране.

Стороны согласились, что для улучшения доверия важно продолжать работу по повышению осведомленности и понимания гражданами выборов, политической системы управления, ценностей демократии, прав и свобод человека, прав и обязанностей граждан.

Постоянная и широкая информационно-разъяснительная работа необходима и для того, чтобы результаты проводимой реформы были устойчивыми.

До следующего нового избирательного цикла 2025-2027 годов в межвыборный период ЦИК КР в сотрудничестве с гражданским обществом будет работать приоритетно в сфере гражданского образования и просвещения избирателей.

В сентябре с участием президента КР по всей республике официально запущена работа 70-ти центров гражданского и цифрового образования на базе библиотек, молодежных центров, домов культуры, помещений органов местного самоуправления.

В центрах будут реализовываться программы гражданского образования и привития цифровых навыков по расширению и использованию электронных сервисов. Работа Центров направлена на все категории граждан, в том числе предусмотрены специальные программы для пожилых, молодежи, женщин и лиц с инвалидностью.

ЦИК обратилась также о рассмотрении возможности проведения координационной встречи с партнерами о путях дальнейшего развития избирательной системы и подготовки к очередному избирательному циклу 2025-27 годов.

Постоянный координатор ООН в КР Антье Граве подчеркнула важность реформы избирательной системы для демократизации и устойчивого развития страны, с удовлетворением отметила имеющиеся успехи и заверила о продолжении дальнейшей поддержки усилий страны в этом направлении.


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URL: https://www.vb.kg/423307
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
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