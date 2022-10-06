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Горожан приглашают посетить Iran Expo - 2022

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- Айжан Мамбеталиева
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Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран сообщает, что с 9 по 12 октября во Дворце спорта имени Кожомкула состоится Вторая эксклюзивная выставка Исламской Республики Иран с участием различных иранских компаний, работающих главным образом в провинции Хорасан-Резави и городе Мешхед.

На церемонии открытия выставки, которая состоится в воскресенье, 9 октября, в 10 часов примут участие губернатор Хорасана-Резави и официальные лица Кыргызстана.

17 коммерческих компаний и более 40 предпринимателей из Ирана представят свою продукцию в различных отраслях, в том числе промышленная, химическая, текстильная, сельскохозяйственная, пищевая, инженерная, строительная, электротехническая, сталелитейная, горнодобывающая и нефтехимическая.

Эта выставка представляет собой прекрасную платформу для представления части достижений и возможностей Исламской Республики Иран, особенно провинции Хорасан-Резави, и является одним из позитивных шагов на пути к достижению общих целей двух дружественных и братских стран.

Проведение Второй эксклюзивной выставки Ирана в Бишкеке - это возможность для бизнесменов и предпринимателей Ирана и Кыргызстана познакомиться друг с другом.


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URL: https://www.vb.kg/423309
Теги:
выставка, Иран, Кыргызстан
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