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В Оше начался ХI Международный турнир по боксу

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэрия города Оша сообщает, что в Оше накануне стартовал ХI Международный турнир по боксу, посвященный памяти мастеров спорта СССР братьев Абдували и Нургазы Арзиевых. В турнире принимают участие более 150 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Китая, Ирана и Кыргызстана.

В церемонии открытия приняли участие вице-мэр города Оша Сонунбек Жунусбаев, заместитель председателя городского кенеша Шайырбек Нуранов, экс-депутат Жогорку Кенеша КР Дуйшон Торокулов, тренеры и спортсмены.

В течение 5 дней спортсмены будут соревноваться в 13 весовых категориях. Победители турнира будут награждены дипломами, медалями и ценными подарками от городского Комитета по физической культуре и спорту.

Турнир продлится до 9 октября, относится к числу мастерских класса "А" - победители получат звание мастеров спорта.


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URL: https://www.vb.kg/423310
Теги:
бокс, Ошская область, спорт, Кыргызстан
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