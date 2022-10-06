На КПП "Достук-автодорожный" введены ограничения

В связи с завершением капитального строительства и ремонтом в зданиях в пункте пропуска "Достук-автодорожный" на кыргызско-узбекской границе будут введены ограничения. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

По состоянию на 12.00 6 октября в пункте пропуска "Достук-автодорожный" наблюдаются увеличение пассажиропотока и скопление транспортных средств.

По предварительной информации, КПП будет работать сегодня в ограниченном режиме до 14.00.

Пограничная служба ГКНБ призывает граждан отнестись с пониманием к возникшей ситуации и планировать маршрут заранее.