Погода
$ 81.56 - 82.56
€ 79.75 - 80.75

На КПП "Достук-автодорожный" введены ограничения

115  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с завершением капитального строительства и ремонтом в зданиях в пункте пропуска "Достук-автодорожный" на кыргызско-узбекской границе будут введены ограничения. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

По состоянию на 12.00 6 октября в пункте пропуска "Достук-автодорожный" наблюдаются увеличение пассажиропотока и скопление транспортных средств.

По предварительной информации, КПП будет работать сегодня в ограниченном режиме до 14.00.

Пограничная служба ГКНБ призывает граждан отнестись с пониманием к возникшей ситуации и планировать маршрут заранее.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423322
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  