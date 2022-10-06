Жапаров принял новоназначенного Постоянного координатора системы ООН в КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял новоназначенного Постоянного координатора системы ООН в Кыргызской Республике Антье Граве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, в начале встречи Антье Граве вручила Главе государства верительную грамоту.

"Садыр Жапаров, поздравив Антье Граве с назначением на эту должность, выразил благодарность системе ООН в Кыргызстане за помощь, оказываемую стране с момента обретения независимости.

Он отметил высокий уровень сотрудничества между Кыргызстаном и агентствами ООН, рассказал об институциональных реформах, проводимых в стране.

Президент Садыр Жапаров особо подчеркнул, что Кыргызская Республика придерживалась и готова дальше быть приверженной соблюдению общепризнанных целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН.

В свою очередь Постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Антье Граве поздравила Кыргызстан с 30-летием членства в Организации, подчеркнув, что это создает уникальную возможность для дальнейшего углубления и расширения сотрудничества.

Кроме того, она высоко оценила инициативы Кыргызстана в рамках принятой на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции об объявлении 2022 года "Международным годом устойчивого горного развития", об объявлении в Кыргызстане 2022 года "Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости" и проведении национальной кампании по посадке деревьев "Жашыл Мурас".

Антье Граве подтвердила поддержку ООН продвижению реформ и программ социально-экономического развития страны под руководством Садыра Жапарова.

В ходе встречи Постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане выразила соболезнования главе государства в связи с человеческими жертвами в результате конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе и готовность системы ООН продолжать оказание необходимой и срочной помощи пострадавшим районам Баткенской области".