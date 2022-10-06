Число раненных в результате землетрясения в Иране выросло до 1127 человек

В результате землетрясения, произошедшего в городе Хой иранской провинции Западный Азербайджан утром 5 октября 1127 человек получили ранения разной степени тяжести.

Пресс-секретарь Агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Муджтеба Халиди в интервью иранскому государственному телевидению заявил, что в результате землетрясения, в провинции Западный Азербайджан 1127 человек получили ранения.

Халиди уточнил, что 111 раненых находятся в больницах Хойа, 5 в Сельмаса.

71 человек перенес операцию и один человек находится в реанимации.

По его словам, полностью разрушены 50 домов, частично повреждены более 500 зданий.

Ранее гостелевидение Исламской Республики сообщало, что толчки зафиксированы в городе Хой, недалеко от границы с Турцией, в 03.51 по местному времени.

Согласно информации на сайте Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), эпицентр землетрясения находился примерно в 62 километрах от района Башкале в Ване.

Пользователи социальных сетей сообщают, что землетрясение также ощущалось в турецких провинциях Ван и Хаккари.

Источник: Анадолу