Замирбек Базарбеков: Я требую от судей быть открытыми и доступными для СМИ

Верховный суд на пути укрепления "мостов" между судами и журналистами, редакциями и блогерами. Об этом сегодня на круглом столе "Взаимодействие судов со СМИ и освещение судебного процесса" заявил председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков.

По его словам, стремление судебной системы продиктовано рядом причин, которые имеют общественное значение.

"Возможно, для некоторых журналистов репортаж из зала суда, короткая новость о решении суда или аналитическая статья о том или ином судебном процессе – это всего лишь очередной материал в большом информационном потоке. Но для граждан, участников судебного процесса, пользователей информации в СМИ, в интернет-пространстве они представляют огромную важность. Порой участники процессов публикациями в СМИ пытаются оказать давление на суд, повлиять на общественное мнение", - сказал глава ВС КР.

Замирбек Базарбеков добавил, что в идеале журналист должен быть беспристрастен, так как он освещает события и иногда выполняет благородную миссию по осуждению плохого и прославлению хорошего.

"Для Верховного суда представляют большую ценность ваши материалы, основанные на конструктивной критике, направленные на строительство настоящего демократического общества. Но есть и материалы, которые несут откровенную ложь, толкают нас принять некоторые меры, предусмотренные законодателем. Отдельным независимым журналистам и блогерам, голословно критикующим судейский корпус и очерняющим решения судей, стоит помнить о предусмотренной законодательством ответственности за распространение лжи и клеветы", - сказал он журналистам.

Глава Верховного суда отметил в заключение, что со дня вступления в должность требует от судей быть открытыми и доступными для общественности и СМИ.

"По судебным решениям, которые вызвали общественный резонанс, судьи на пресс-конференциях дают разъяснения с целью повышения правовой культуры, доверия к судебному акту. Судопроизводство осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон. Судья обязан выслушать обе стороны, изучить и исследовать приведенные доказательства. Так и журналистам для объективности в соответствии с требованиями стандартов международной журналистики важно отразить позиции двух сторон", - добавил он.