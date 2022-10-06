Акылбек Жапаров про ГЧП: Кыргызстан должен стать островком возможностей

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в международной конференции по государственно-частному партнерству.

Акылбек Жапаров отметил, что инициатива проведения данного мероприятия является частью поддержки кабинета министров в проведении широкомасштабных реформ для запуска инфраструктурных проектов и выразил признательность Азиатскому банку развития за поддержку в проведении международной конференции, а также другим партнёрам по развитию за активное содействие в реализации комплекса мероприятий для создания благоприятных условий для государственно-частному партнерства.

"В условиях современных вызовов и глобальных процессов, когда быстро меняется экономическая обстановка, объединение усилий органов власти, бизнеса, экспертного сообщества приобретает все большее значение. Главное – это позволяет в настоящее время оперативно запускать новые решения для реализации инфраструктурных и социальных проектов с целью улучшения жизни наших граждан. Государственно-частное партнерство является эффективным способом для создания и значительной модернизации общественной инфраструктуры. Оно нашло признание во всем мире в качестве альтернативного метода, позволяющего более эффективно и качественно оказывать государственные услуги и совершенствовать инфраструктурные объекты, в том числе снижать нагрузку на государственный бюджет и эффективно перераспределять бюджетные средства", - сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что республика должен стать островком возможностей, где каждый желающий может найти партнеров для сотрудничества во всех сферах и успешно реализовать все амбициозные проекты.

По его слова, сегодняшние показатели Кыргызской Республики в различных международных рейтингах являются одним из основных ориентиров в реализации реформ. Сегодня страна, согласно оценке независимой компании "The Economist Intelligence Unit", занимает 22-е место из 69 стран с переходом с зарождающей на развитую стадию развития государственно-частного партнерства.

Глава кабмина продолжил, что ключевым фактором стремительного увеличения количества проектов государственно-частного партнерства стала новая редакция Закона Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве".

"За счет активных усилий Центра государственно-частного партнерства с 2021 года количественный портфель заметно увеличился до 56 проектов с учетом охвата частных инвестиций на сумму более 1 млрд долларов. Подписаны соглашения по 13 новым проектам государственно-частного партнерства на общую сумму более 300,0 млн долларов, на стадии конкурса находятся 5 проектов на сумму не менее 50 млн долларов, на стадии подготовки находятся 36 проектов государственно-частного партнерства. В целях качественной предпроектной подготовки проектов будет усилен и преобразован Фонд финансирования подготовки проектов государственно-частного партнерства", - сказал Акылбек Жапаров.

Отметим, что в целях дальнейшей концентрации частных инвестиций по модернизации экономической и социальной инфраструктуры в Кыргызской Республике принята Программа развития государственно-частного партнерства до 2026 года, в рамках которой поставлены задачи по практической реализации и запуска 50 крупных проектов государственно-частного партнерства в энергетике, здравоохранении, дорожно-транспортном секторе на сумму более 100 млрд сомов, а также будут подготовлены и запущены малые пилотные проекты – детские сады, спортивные залы, логистические центры во всех регионах страны.