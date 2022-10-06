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Кыргызстанцев бесплатно обучат пользоваться Госпорталом электронных услуг

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С октября 2022 года в открытых во всех регионах центрах гражданского и цифрового образования ежедневно можно пройти обучение правилам пользования Государственным порталом электронных услуг, и получить электронную цифровую подпись (ЭЦП). Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома КР.

По данным пресс-службы, на Госпортале электронных услуг можно получить 143 услуги.

"В центрах гражданского и цифрового образования вас научат пользоваться Госпорталом электронных услуг. Воспользовавшись оборудованием в центрах можно непосредственно подать заявления для получения документов, получить справку о месте регистрации граждан, выписку прав на недвижимое имущество, информацию о транспортном средстве и наличии штрафов, информацию по налоговым выплатам, информацию о заключении брака, информацию из свидетельства о рождении ребенка и другие услуги.

Важно! В центрах гражданского и цифрового образования вы можете получить электронную цифровую подпись. ЭЦП выдается бесплатно. Цифровая подпись обладает полной юридической силой и является эквивалентом "подписи от руки". Она позволяет физическим лицам удаленно взаимодействовать, сдавать электронную отчётность в государственные органы и вести юридически значимый электронный документооборот. Кроме того, через ЭЦП граждане могут получить доступ к Единой системе идентификации, посредством которой получать государственные услуги в электронном формате.

Данный курс реализуется Центром гражданского образования и IT ЦИК КР совместно с Государственным учреждением "Тундук" и Государственным предприятием "Инфоком" при Министерстве цифрового развития.

График работы: каждый рабочий день, как правило, с 10.00 до 11.00 обучение правилам пользования Государственным порталом электронных услуг, с 11.00 до 12.00 – выдача электронной цифровой подписи. В отдельных центрах гражданского и цифрового образования может быть определен другой график работы.

Адреса Центров гражданского и цифрового образования в регионах и график работы смотрите здесь.

По возникающим вопросам можете обращаться по тел: 1255, +312 620171 либо по электронной почте: bilim@shailoo.gov.kg

Справочно: 70 центров гражданского и цифрового образования открыты по всей республике на базе библиотек, молодежных центров, домов культуры, зданий ОМСУ.

В Центрах будут реализовываться программы гражданского образования и привития цифровых навыков для всех слоев населения. Форматы мероприятий в рамках деятельности центров предполагают проведение обучающих онлайн/оффлайн курсов, тренингов, семинаров, конференций, дебатных, женских клубов, нацеленных на повышение гражданского, правового и цифрового образования в стране", - говорится в сообщении ЦИК КР.


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URL: https://www.vb.kg/423333
Теги:
ЦИК, Кыргызстан
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