Лидеры стран СНГ встретятся 7 октября в Санкт-Петербурге

Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 7 октября в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра президент будет работать в Санкт-Петербурге... целый ряд телефонных разговоров международных мы будем вас информировать. И также в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав-государств участников СНГ", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, встреча пройдет в Константиновском дворце. Пресс-секретарь главы российского государства назвал ее очень важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что главы стран СНГ поздравят Владимира Путина с юбилеем, так как знакомы не один год.

"Как правило, протокол этого (поздравления - ред.) никогда не предусматривает. И зачастую подарки-то обычно передаются по линии протоколов, но, разумеется, все-таки все друг друга не первый год или даже не одно десятилетие знают, знакомы друг с другом, поэтому наверняка чисто по-человечески будут поздравлять с днем рождения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, предусмотрено ли протоколом поздравление Путина с днем рождения главами других государств.

Песков также отметил, что в пятницу у президента будет напряженный рабочий день.

"А что касается уже семейных дел, это отдельно. Вы знаете, мы об этом обычно говорить не любим", - добавил Песков.

Прошлая неформальная встреча лидеров стран СНГ прошла в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда Путин пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.

Источник: РИА новости