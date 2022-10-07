Помощник госсекретаря США Элизабет Трюдо посетила с визитом Узбекистан

Заместитель руководителя Администрации президента Комил Алламжонов встретился с Исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по связям с общественностью Элизабет Кеннеди Трюдо. Об этом сообщают [urlhttps://podrobno.uz/]СМИ[/url].

В рамках встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с развитием информационной сферы, массмедиа, обеспечением открытости госорганов, коммуникаций с обществом, борьбой с фейками и дезинформацией, повышением медиаграмотности населения.

- Встреча получилась позитивной и информативной для обеих сторон. Рад, что Госпожа Трюдо посетила с визитом Узбекистан. Было приятно с ней пообщаться, услышать впечатления о нашей стране, об увиденных ею изменениях, - отметил Комил Алламжонов.

По окончании встречи стороны договорились продолжить взаимодействие в рамках обсужденных вопросов.