Найден смертный медальон Степана Буртового из Кыргызстана

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" объявляет поиск родных уроженца Джалал-Абадской области Сузакского района, Благовещенского сельсовета - Буртового Степана Тимофеевича, 1896 года рождения. В ходе поиска на местности в Новгородской области Демянского района найден смертный медальон с его именем.

По данным ОБД Мемориал у него было шестеро детей. В ноябре месяце состоится перезахоронение останков красноармейцев, и потомков солдата просят известить о церемонии.

Как рассказал командир поискового отряда "Гамаюн" Виталий Казаков, 25 сентября сего года в районе деревни Цемена Демянского района Новгородской области в ходе поисковых работ были найдены останки бойца Красной Армии.

"При нем находился стандартный солдатский медальон с запиской следующего содержания: "БУРТОВОЙ Степан Тимофеевич. 1896 (гр). Киргизская ССР ДжалалАбатская область Сузакский район Благовещенский с/совет колхоз 10 лет Октября."

По данным сайта "Память народа" Буртовой Степан числится погибшим от 08.01.1943 года в районе села Цемена Залучского района, Ленинградской области. (Ныне Демянский район Новгородской области.)

Известно, что бойцы 397-ой стрелковой дивизии.пробивали коридор в направлении деревни Цемена 3 января 1943 года. 447 и 448 стрелковые полки врезались в оборону немцев вдоль реки Корповка. Попытка расширения коридора с последующим продвижением в направлении Цемены успеха не имела. В ночь на 6 января 1943 года противник подтянул резервы и перерезал коридор, соединяющий 447 и 448 стрелковые полки с 446-м полком. Части оказались в оперативном окружении.Только в ночь с 19 на 20 января был осуществлен прорыв из окружения. Из 365 окруженных вышли 135 бойцов. То есть наш земляк Степан Тимофеевич Буртовой погиб, прорываясь из окружения.

Виталий Казаков рассказал, что останки нашего воина обнаружил он сам во время поиска.

" Наш Отряд "Гамаюн" создан в 2011 году в городе Новотроицк Оренбургской области. Входим в Поисковую экспедицию "Долина". На данный момент в него входят поисковики из Оренбургской области, Марий-Эл, Москвы. Сам я летом с семьей перебрался в город Боровичи Новгородской обл. Работаем традиционно с боровичским отрядом "Звезда".

Эта вахта была уже третья за год и поэтому наш отряд представлял я один. Боровичский отряд уже два года работал с демянскими поисковиками в районе Цемены. Я в этом районе был впервые. Отработали удачно. Совместно со "Звездой"- подняли 28 бойцов РККА, 5 медальонов, из которых два прочитано, два на экспертизе, один пустой. По боевой обстановке писал чуть выше.

Низина, где подразделения бились в январе 1943 года, из-за сухого лета почти лишилась воды. Работать стало легче. Вечером 25 сентября щупом "настучал" в земле противогаз , а рядом - останки бойца. На следующий день останки бойца были подняты. Боец лежал лицом вниз. Справа, на уровне кармана брюк, находился стандартный карболитовый солдатский медальон. Вечером в лагере он был вскрыт.

Бланк был нестандартный, сложен вчетверо и свернут трубочкой. Заполнен был карандашом , разборчивым почерком. Благодаря этому, прочитался сразу", - рассказал он.

Потомков воина просят откликнуться и ждут на перезахоронении красноармейцев 3 ноября 2022 года.

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" 0555-923-603 (ватсап и телеграмм) ptahasvet@mail.ru.

Представительство в Джалал-Абадской области - Малюженко Виктор.