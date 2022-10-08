62% опрошенных студентов сталкивались с фактами коррупции в вузах, почти треть опрошенных считает, что коррупцию в кыргызских вузах не победить. Кроме того, 57% опрошенных студентов подвергались во время обучения буллингу (травле), харассменту (домогательствам), дискриминации со стороны администрации и/или преподавателей. При этом из них только 11% обращались за защитой своих прав. Об этом сообщает Молодежное Бюро по правам человека и Школа социального активизма, которое провело анкетирование студентов на тему "Соблюдение прав студентов ВУЗов, колледжей и лицеев в Кыргызстане".

По его данным, в опросе участвовали учащиеся из всех семи областей Кыргызстана и двух городов (г. Бишкек и г. Ош), однако большая часть опрошенных была из города Бишкек и Чуйской области (77%), большинство участников были в возрастной категории 18-23 года (85%), 80% опрошенных обучаются в высшем учебном заведении.

Немногим более трети участников (37%) принимали участие в гражданских акциях, большая часть из них (71%) участвовала в мирном митинге. Большинство опрошенных (63%) сообщили о том, что на них было оказано давление, с целью убедить не участвовать в гражданских акциях, из них 72 % сказали, что давление было оказано со стороны администрации университета или же преподавателей, практически каждый пятый из них, сообщил о том, что давление оказывалось со стороны семьи и родственников (18%). Как правило давление было оказано в виде угроз административного характера, таких как выговор, отчисление или увольнение (58%). Только 3% ответивших респондентов сказали, что они обращались куда либо, для защиты своего права на участие в гражданских акциях, при это около трети ответивших на вопрос участников (34%), не видят смысла обращаться за помощью.

Большинство опрошенных сталкивались с фактами коррупции в своем учебном заведении (62%), а 70% сообщили о том, что были свидетелем коррупции. Как правило, студенты сталкиваются с коррупцией только во время сессии (71%), а среди тех, кому приходилось столкнуться с коррупцией только 9% обратились за защитой.

Более половины опрошенных студентов (53%) считают, что студенты, столкнувшиеся с коррупцией не обращаются за защитой, так как могут быть сами заинтересованы в коррупции, а 59% опрошенных посчитали что студенты могут бояться давления со стороны преподавателей и администрации учебного заведения. При этом 59% опрошенных, считают, что для искоренения коррупции нужно усилить контроль за преподавателями, а 40% - нужно проводить информационную работу со студентами, в то же время около трети участников уверены в том что, коррупцию не победить.

Большинство участников анкетирования (57%) подвергались во время обучения буллингу (травле), харассменту (домогательствам), дискриминации со стороны администрации и/или преподавателей, при этом 52% опрошенных сказали, что подвергались подобному когда либо или же не часто. При этом из них только 11% обращались за защитой своих прав.

По всем разделам выявлена низкая обращаемость студентами куда либо, для защиты своих прав, что скорее всего связано с низким уровнем информированности о своих правах, а также о том, куда студенты могут обратиться.

Молодежное Бюро по правам человека совместно со Школой социального активизма информирует студентов и школьников, что они могут обращаться по фактам систематических нарушений их прав со стороны администраций учебных заведений по электронной почте youthbureau.kg@gmail.com или по телефону приема обращений +996502950400