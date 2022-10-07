Садыр Жапаров поздравил работников гражданской авиации с праздником

Глава государства Садыр Жапаров сегодня, 7 октября, поздравил работников гражданской авиации страны с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Система авиационного транспорта Кыргызской Республики прошла путь от первых самолетов У–2 для нужд сельского хозяйства до современных лайнеров, от аэродрома в чистом поле до одного из крупных и современных аэропортов в Центральной Азии.

Гражданская авиация нашей страны и сегодня активно развивается, соответствуя современным вызовам и требованиям. Ежегодно растет качество обслуживания пассажиров, внедряются новые технологии, обновляется парк воздушных судов, расширяются маршруты полетов, интенсивно развивается наземная инфраструктура аэропортов.

Сегодня главной задачей в области авиаперевозок остается обеспечение регулярности, надежности, безопасности выполнения полетов и высокой культуры обслуживания.

И все это осуществляется благодаря настоящим профессионалам своего дела. Уверен, ответственное отношение к делу, высокая компетентность и преданность профессии позволят специалистам гражданской авиации и в дальнейшем эффективно и своевременно решать поставленные задачи, безопасно и бесперебойно доставлять пассажиров и грузы, приумножать славные традиции авиаторов.

Хочу отметить профессионализм работников авиакомпаний и аэропортов в организации и обеспечении безопасного и бесперебойного выполнения полетов во время событий произошедших 14–17 сентября 2022 года в приграничных территориях Баткенской области, а также активное участие в организации перевозок пострадавших местных жителей и раненых военнослужащих, женщин, детей и гуманитарных грузов.

В этот праздничный день я благодарю каждого ветерана и сотрудника предприятий гражданской авиации Кыргызской Республики за ваш труд и личный вклад в обеспечение безопасности полетов, транспортной безопасности, регулярности, качества и высокого уровня сервиса авиаперевозок! Желаю всем здоровья, счастья и благополучия и новых достижений! Пусть небо наше будет всегда открытым!"- говорится в поздравлении президента.