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В Ала-Букинском районе 50 семьям вручили по 100 тысяч сомов

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В Ала-Букинском районе 50 семьям вручили сертификаты на сумму 100 000 сомов для организации малого бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

По данным пресс-службы, сертификаты вручила заместитель главы Минтруда КР Жылдыз Полотова.

"Социальная помощь малообеспеченным семьям на основе социального контракта предоставляется по республике по инициативе Президента КР Садыра Нургожоевича Жапарова и по решению Кабинета министров КР.

Основные цели данного мероприятия-создание благоприятных условий поддержки малообеспеченных семей и поощрение их к активным действиям по выходу из трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их трудового, имущественного потенциала, а также создание условий для самостоятельной занятости малообеспеченных семей и дополнительных рабочих мест.

Отобранные проекты включали направления малого бизнеса по животноводству, пошиву одежды, производству меда, сушке фруктов".


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URL: https://www.vb.kg/423348
Теги:
Ала-Букинский район, Кыргызстан, деньги, Минтруда
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