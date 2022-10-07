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В Чаткальском районе 50 семей получили по 100 тысяч сомов

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В отдаленном Чаткальском районе 50 семей на развитие малого бизнеса получили по 100 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

По данным пресс-службы, деньги на на реализацию бизнес-проектов по животноводству, пошиву и выпечке кондитерских изделий в Чаткальском районе вручила заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР Жылдыз Полотова.

""Основными целями данной социальной помощи, оказываемой из республиканского бюджета на основе социального контракта, являются создание благоприятных условий поддержки малообеспеченных семей и стимулирование их к активным действиям по выходу из трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их трудового, имущественного потенциала, а также создание условий и дополнительных рабочих мест для самостоятельной занятости малообеспеченных семей", - сказала в своем выступлении заместитель министра.

Также Жылдыз Полотова отметила особую важность реализации таких проектов в отдаленных районах".


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URL: https://www.vb.kg/423350
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